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Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Руслана Заклинская
27 октября 2026, 16:01
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Курс доллара в Украине во второй раз подряд достиг нового рекордного значения.
Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября
Курс валют в Украине на 28 октября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Сколько стоит доллар 28 октября
  • Как изменился официальный курс евро в Украине
  • Сколько стоит польский злотый по курсу НБУ

В среду, 28 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар установил новый рекорд, а евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США установил новый исторический рекорд. На среду, 28 октября, курс американской валюты к гривне установлен на уровне 45,60 грн за доллар.

видео дня

Накануне, 27 октября, американская валюта стоила 45,54 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал примерно на 6 копеек.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 28 октября составляет 50,85 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 50,95 грн/евро. За сутки курс евро снизился примерно на 10 копеек.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 28 октября установлен на уровне 11,55 грн/злотый. Накануне злотый стоил 11,57 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подешевела примерно на 2 копейки.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может подскочить до 47 гривен - прогноз эксперта

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил в эфире "Новости.LIVE", что следующим ориентиром для курса доллара в Украине могут стать 46–47 гривен. По его оценке, такого уровня американская валюта может достичь уже зимой, а дальнейшая динамика будет зависеть от объемов и темпов поступления международной финансовой помощи.

По словам Куща, кратковременный рост официального курса доллара до 45,06 грн, после которого Национальный банк на следующий день вернул его к отметке 44,86 грн, мог быть связан с человеческим фактором.

"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", - отметил аналитик.

Кущ прогнозирует, что в течение следующих 12 месяцев гривна может потерять до 10% своей стоимости, а курс доллара будет колебаться в пределах 44–50 гривен. В то же время, по его словам, более быстрое ослабление национальной валюты будут сдерживать международные резервы Нацбанка и финансовая поддержка международных партнеров.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал динамику курса доллара и евро на ближайшую неделю. Он подчеркнул, что относительная стабильность рынка может сочетаться с небольшими колебаниями.

Также Лесовой отметил, что курс до ноября будет определяться экономической ситуацией, инфляцией и решениями НБУ. В материале приведены коридоры: доллар 44,85–45,25 грн, евро 50–51 грн.

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют и зафиксировал изменения в котировках на конец октября. В сообщении отмечается, что курс на 27 октября показал обновление исторических показателей.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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