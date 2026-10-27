Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Вы узнаете:
- Сколько стоит доллар 28 октября
- Как изменился официальный курс евро в Украине
- Сколько стоит польский злотый по курсу НБУ
В среду, 28 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар установил новый рекорд, а евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс доллара
Официальный курс доллара США установил новый исторический рекорд. На среду, 28 октября, курс американской валюты к гривне установлен на уровне 45,60 грн за доллар.
Накануне, 27 октября, американская валюта стоила 45,54 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал примерно на 6 копеек.
Курс евро
Официальный курс евро на 28 октября составляет 50,85 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 50,95 грн/евро. За сутки курс евро снизился примерно на 10 копеек.
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на 28 октября установлен на уровне 11,55 грн/злотый. Накануне злотый стоил 11,57 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подешевела примерно на 2 копейки.
Когда курс доллара может подскочить до 47 гривен - прогноз эксперта
Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил в эфире "Новости.LIVE", что следующим ориентиром для курса доллара в Украине могут стать 46–47 гривен. По его оценке, такого уровня американская валюта может достичь уже зимой, а дальнейшая динамика будет зависеть от объемов и темпов поступления международной финансовой помощи.
По словам Куща, кратковременный рост официального курса доллара до 45,06 грн, после которого Национальный банк на следующий день вернул его к отметке 44,86 грн, мог быть связан с человеческим фактором.
"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", - отметил аналитик.
Кущ прогнозирует, что в течение следующих 12 месяцев гривна может потерять до 10% своей стоимости, а курс доллара будет колебаться в пределах 44–50 гривен. В то же время, по его словам, более быстрое ослабление национальной валюты будут сдерживать международные резервы Нацбанка и финансовая поддержка международных партнеров.
Курс валют в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал динамику курса доллара и евро на ближайшую неделю. Он подчеркнул, что относительная стабильность рынка может сочетаться с небольшими колебаниями.
Также Лесовой отметил, что курс до ноября будет определяться экономической ситуацией, инфляцией и решениями НБУ. В материале приведены коридоры: доллар 44,85–45,25 грн, евро 50–51 грн.
Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют и зафиксировал изменения в котировках на конец октября. В сообщении отмечается, что курс на 27 октября показал обновление исторических показателей.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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