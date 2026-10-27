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Массированный удар по Киеву: сколько дронов и ракет было сбито

Юрий Берендий
27 октября 2026, 09:37
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Атака на Киев продолжалась с вечера 26 октября: ПВО сбила или подавила 257 целей. Попадания зафиксированы в 25 местах, обломки упали ещё в 16.
Что известно о массированном ударе по Киеву
Что известно о массированном ударе по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

Ключевые факты:

  • ПВО сбила или подавила 257 воздушных целей РФ
  • Россия атаковала Украину 280 ударными беспилотниками
  • Попадания зафиксированы в 25 местах, обломки упали в 16

В ночь на 27 октября украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 257 воздушных целей во время массированной атаки России, основным направлением которой был Киев. Враг применил баллистические ракеты и 280 ударных беспилотников, в том числе реактивные дроны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Сколько ракет и дронов сбила ПВО

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 257 вражеских целей: 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 и 255 вражеских БПЛА типа Shahed (56 из них - реактивные), "Гербер", дронов других типов", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Чем Россия атаковала Украину

Воздушное нападение началось в 18:00 26 октября. Российские войска применили баллистические ракеты из Брянской области и 280 ударных беспилотников Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия". Среди запущенных Shahed было 69 реактивных беспилотников.

Запуски дронов осуществлялись из направлений Орла, Миллерово, Курска, Шаталова и Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Где зафиксировали попадания

Несмотря на работу украинской противовоздушной обороны, российские средства воздушного нападения поразили 25 точек. Еще в 16 точках зафиксировали падение сбитых целей или их обломков.

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 несколько ударных беспилотников все еще находились в воздухе, боевые действия продолжались.

Сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине
Сколько ракет и дронов РФ было уничтожено в ночь на 27 октября / Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Россия может готовить новую массированную атаку на Украину - комментарий эксперта

Россия может готовить новый массированный удар по Украине, однако ее возможности для последовательных масштабных ракетных атак ограничены. В ближайшие дни сохраняется угроза обстрела Киева или отдельных объектов на территории страны.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Российская армия меняет интервалы между масштабными обстрелами. Если раньше паузы между такими атаками составляли примерно месяц, то впоследствии оккупанты начали наносить несколько групповых ракетных ударов с интервалами в три-четыре суток. Сейчас снова наблюдается затишье, которое может предшествовать новой атаке.

Жданов предполагает, что российское командование может ориентироваться на конкретные даты, в частности на выборы в США 3 ноября. Он также обратил внимание на совпадение предыдущих обстрелов с полнолунием, хотя сам не считает это закономерностью, которую можно объяснить конспирологией.

"Я думаю, что они либо тянут до 3 ноября, до выборов в Соединенных Штатах, либо, кстати, сегодня начинается полнолуние. Здесь уже даже конспирология присутствует. Каждое полнолуние они проводят массированный обстрел нашей страны. Так говорит статистика. Я сам не верю в конспирологию и не занимаюсь этим, но такое совпадение, к сожалению, существует", - сказал Жданов.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о значительных разрушениях транспортной инфраструктуры столицы в результате серии комбинированных ночных атак РФ. По его данным, во время атак враг применил около 20 баллистических ракет, одна из которых поразила Южный мост, повредив дорожное покрытие и инфраструктуру метрополитена.

До этого спикер Воздушных сил Юрий Игнат обратил внимание на критический рост угрозы массированных баллистических запусков со стороны РФ, подчеркнув необходимость усиления системы ПВО. Он подчеркнул, что при сохранении текущих темпов использования вражеского арсенала интенсивность атак может достигать 300 баллистических ракет в месяц.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве во время ракетно-дроновой атаки в ночь на 28 октября. В результате попаданий в Деснянском районе было повреждено здание медицинского центра, а в Днепровском районе - объект нежилой застройки.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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