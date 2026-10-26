Прекращение боевых действий по линии разграничения возможно: названо условие

Жорин объяснил, при каких условиях россияне могут согласиться на прекращение боевых действий.

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ВСУ должны создать условия, при которых продвижение оккупантов станет невозможным / Коллаж: Главред, фото: 34-я ОБрМП, скриншот с YouTube

Что сказал Жорин:

Хорошим решением для Украины будет прекращение боевых действий по нынешней линии разграничения

Пока что РФ вряд ли согласится на такой сценарий перемирия

Кремль согласится остановиться только тогда, когда ВСУ сделают продвижение армии РФ невозможным

Прекращение боевых действий по линии разграничения на данный момент может быть временным адекватным решением. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин.

Он отметил, что для реализации такого сценария необходимо создать соответствующие условия. А страна-агрессор Россия сейчас вряд ли на это согласится.

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"Сейчас они (россияне - Главред) нацелены на дальнейшее продвижение, захват новых территорий и достижение своей главной цели - оккупации Донбасса. Пока мы полностью по всей линии соприкосновения не создадим условия, в которых войска РФ вообще не смогут двигаться, на реальные переговоры они не пойдут", - подчеркнул Жорин.

Военный добавил, что вопросы мира должны опираться на реалии, тогда будет меньше излишних ожиданий и общественных разочарований.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

От чего зависит окончание войны в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

В то же время публичные заявления Киева о стремлении завершить войну связаны также с необходимостью сохранять международную поддержку. Но при этом перспективы завершения боевых действий в первую очередь связаны с ситуацией внутри России.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не собирается прекращать удары по Украине из-за возобновления трехсторонних переговоров. Решение вернуться к диалогу не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях.

Накануне стало известно, что Кремль планирует использовать новый раунд мирных переговоров по Украине, чтобы выбить у Запада уступки по вопросу расширения НАТО и ослабить оборонный потенциал Альянса.

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О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016–2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а впоследствии - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в состав ССО.

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