Радиодиктант-2026: о чем будет текст, как его 'хакнуть' и почему возник скандал

Радиодиктант-2026 состоится 27 октября в 11:00. Радиодиктант будут читать Артур Пройдаков и Даша Астафьева.

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Радиодиктант-2026: текст, дата проведения, как подготовиться и почему разгорелся скандал / Коллаж: Главред

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Почему разгорелся скандал вокруг Даши Астафьевой и кто её поддержал

Где слушать диктант, как отправить работу и когда проверить результат

Всеукраинский Радиодиктант национального единства 2026 года состоится 27 октября. Текст под названием "Письмо, которое не заканчивается" написал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а читать его будут учитель украинского языка Артур Пройдаков и певица и волонтёр Даша Астафьева. Участие артистки вызвало дискуссию в соцсетях, а педагоги уже дали советы, как подготовиться к написанию.

Главред выяснил, о чём будет "Радиодиктант-2026", когда и где его слушать, как подготовиться к написанию и почему возник скандал вокруг выбора чтецов.

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О чем будет "Радиодиктант-2026" и кто написал его текст

Текст Радиодиктанта национального единства 2026 года называется "Письмо, которое не заканчивается". Его автор - украинский писатель, поэт и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. По замыслу автора, произведение должно стать поводом для личных размышлений и напомнить о возможности поддерживать связь с близкими даже на расстоянии. Об этом сообщает Суспільне.

Дронь известен поэтическими сборниками "Общежитие № 6" и "Здесь были мы", а также прозаической книгой "Хемингуэй ничего не знает". В марте 2022 года писатель добровольно вступил в ряды ВСУ, служил в 125-й отдельной бригаде территориальной обороны и участвовал в боевых действиях в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В октябре 2024 года он получил тяжелое ранение, после чего был демобилизован.

Опыт военной службы, память о погибших собратьях и жизнь во время полномасштабной войны занимают важное место в творчестве автора. В то же время Дронь подчеркнул, что не планировал перегружать текст сложной лексикой, архаизмами или диалектизмами.

"Для меня важно, чтобы текст этого года стал для каждого участника пространством для личного разговора. В некотором смысле - настоящим письмом, которое мы все будем писать одновременно. Самое ценное, что даёт нам язык, - это возможность поговорить друг с другом. Сказать что-то очень важное, особенно когда мы далеко друг от друга. А для таких слов у каждого есть свои самые важные адресаты", - рассказал Артур Дронь.

Писатель также пояснил, что хотел показать, как общий язык помогает людям чувствовать связь, даже если каждый вкладывает в слова свой собственный смысл.

"Радиодиктант каждый год объединяет нас. Своим текстом я хочу показать, как язык объединяет всех, работая отдельно с каждым. Хочется, чтобы люди писали радиодиктант и чувствовали, как мы используем одни и те же слова, но при этом каждый думает о личном", - поделился писатель.

Смотрите и слушайте Радиодиктант национального единства 2026 онлайн:

Кто будет читать Радиодиктант национального единства в 2026 году

Радиодиктант-2026 будут читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. Организаторы решили попробовать формат с двумя чтецами, чтобы заинтересовать как слушателей, привыкших к тому, что диктант читает учитель, так и более широкую аудиторию.

Артур Пройдаков популяризирует украинский язык, работает учителем и является финалистом международной премии Global Teacher Prize. В 2021 году он получил звание лучшего учителя Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine. Его участие должно обеспечить четкое чтение текста с надлежащим темпом и паузами, чтобы участники успевали записывать услышанное.

"Читать радиодиктант - для меня большая честь и невероятная ответственность. Как учитель украинского языка и литературы осознаю, что радиодиктант давно перестал быть просто проверкой грамотности. Это тот торжественный момент, когда тысячи украинцев в разных городах и странах одновременно пишут один текст на украинском языке. И это очередной повод зафиксировать важную вещь: язык действительно объединяет нас", - прокомментировал Артур Пройдаков.

Вторым голосом диктанта станет Даша Астафьева - певица, волонтёр и основательница книжного приложения UnderBooks, которое популяризирует украинскую литературу. Она также работает с аудиокнигами и поддерживает украинскую армию.

Координатор Радиодиктанта национального единства Юлия Шелудько пояснила, что команда осознает возможные риски такого формата, но считает его интересным с точки зрения построения эфира.

"Дуэтное чтение "Радиодиктанта" - это нечто новое для нашей аудитории и для нас самих. Это своего рода эксперимент, с помощью которого мы надеемся удовлетворить запрос слушателей, ориентированных на яркую медийную личность, и тех, кто ждал педагога-чтеца. Жизнь стремительна, поэтому мы хотели бы внести новшества. Дуэт - одно из них. Мы осознаем риски, однако с точки зрения драматургии проекта - это оригинально и интересно", - рассказала Юлия Шелудько.

Когда состоится Радиодиктант-2026 и где его слушать

Радиодиктант национального единства состоится во вторник, 27 октября, в 11:00. Принять участие в написании смогут украинцы в разных городах и странах независимо от места проживания.

Трансляция запланирована на платформах Общественного вещания. Прослушать текст можно будет:

Участники, желающие отправить работу на проверку специалистам, смогут воспользоваться одним из двух способов. Первый - отправить бумажный диктант по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. На почтовом штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября.

Второй способ - сфотографировать или отсканировать написанный текст и отправить его по электронной почте на адрес rd@suspilne.media. Файлы в форматах JPG, PNG, JPEG, TIFF и PDF будут приниматься до 11:00 29 октября.

Текст радиодиктанта будет опубликован в четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах "Суспільного". После этого участники смогут самостоятельно проверить написанное и сравнить свои работы с оригиналом.

Почему участие Даши Астафьевой в радиодиктанте вызвало скандал

Приглашение Даши Астафьевой прочитать радиодиктант вызвало дискуссию в социальных сетях. Сама певица заявила, что после объявления о её участии получила волну негативных комментариев. Среди претензий были её имя, предыдущий опыт общения на русском языке, фотосессии для Playboy и уместность приглашения медийной личности на мероприятие, которое часть аудитории воспринимает прежде всего как образовательную традицию.

Астафьева иронично пересказала претензии, которые, по ее словам, высказывали пользователи. Некоторые комментаторы ставили под сомнение, уместно ли ей читать текст на украинском, другие критиковали формат с двумя чтецами. Певица также обратила внимание на противоречивость реакций: её осуждали и из-за внешности, которая якобы будет отвлекать слушателей, и из-за возраста.

В своём ответе артистка подчеркнула, что негативные отзывы не изменили её намерения принять участие в мероприятии. Она пригласила всех желающих присоединиться к трансляции и написать диктант вместе с другими участниками.

"Объявили, что я буду читать Радиодиктант национального единства 2026, и на меня обрушилась лавина хейта. Претензий было много. Например, почему меня зовут Даша, а не Одарка? Разве это адекватно, спрашивали люди, разве ртом Даши можно произносить такие исконно украинские слова, как "дзига", "громовица" и "такое чувство, что Бог нас за что-то наказывает"?" - написала Даша Астафьева в Facebook.

Отдельной темой критики стало прошлое певицы. По её словам, ей выдвигали обвинения в участии в фотосессиях для Playboy, предыдущих выступлениях на русском языке и работе в музыкальной группе. В то же время она отметила, что споры о её личности отвлекают внимание от самого события.

"Истерика по поводу того, что диктант будет читать человек, озвучивающий аудиокниги, - это какая-то новая грань абсурда. Всех, кто хочет доказать, что я не на своём месте, и всех, кто хочет просто традиционно (или впервые) писать диктант, я приглашаю на трансляцию 27 октября в 11:00 на YouTube-каналах Украинского радио и Суспильного", - заявила певица.

/ Фото: Даша Астафьева /Facebook

Что автор радиодиктанта ответил критикам выбора чтецов

Автор текста "Радиодиктанта" Артур Дронь также присоединился к дискуссии вокруг участия Даши Астафьевой. В проекте "Теперь главное" на телеканале Эспрессо он заявил, что внимание общественности сместилось с цели инициативы на оценку личности чтеца.

Писатель напомнил, что Астафьева занимается волонтерской деятельностью с 2022 года, помогает украинской армии и развивает проект, посвященный аудиокнигам. По его мнению, эта деятельность объясняет, почему артистку пригласили принять участие в мероприятии. Дронь также выразил поддержку обоим чтецам и поблагодарил за возможность создать текст для нынешнего "Радиодиктанта".

"Радиодиктант будет читать медийная, популярная личность, которая собирает огромные средства для Вооружённых сил и поддерживает армию, с 2022 года занимается волонтерством, создает и работает с приложением аудиокниг, то есть это человек, который буквально создает аудиокниги и популяризирует украинскую литературу, и она кому-то не понравилась, да? Ну, проблема, пожалуй, в этих людях", - сказал Артур Дронь.

Он добавил, что рад участию как Астафьевой, так и Пройдакова. По словам автора, у обоих есть собственный опыт и возможности, которые могут сделать трансляцию интересной для разных аудиторий. Дронь призвал не превращать диктант в повод для конфликтов, ведь его главная цель - объединять людей вокруг украинского языка.

"Я рад, что читать будет Даша, рад, что в этом году читать будет Артур Пройдаков, один из лучших учителей страны. Мне было приятно писать этот текст. Я верю и в Артура, и в Дашу, и держу за них кулаки", - добавил писатель.

Отдельно он подчеркнул, что участие в Радиодиктанте не должно превращаться в оценку грамотности или репутации людей. По его убеждению, совместные культурные инициативы помогают украинцам чувствовать единство независимо от того, где они находятся.

"То, что должно работать, собственно, на единство, на объединение, наши люди додумываются даже использовать для того, чтобы ссориться в "Фейсбуках". Ну, но нужно смещать фокус внимания на то, для чего эта инициатива вообще существует", - отметил Артур Дронь.

Артур Дронь / Скриншот

Как Даша Астафьева готовится к Радиодиктанту

Даша Астафьева рассказала о подготовке к эфиру и работе с украинскими книгами. В программе "Со своими по сути" она объяснила, что хочет сохранить естественность чтения, чтобы текст звучал живо, а не как заученный материал.

Певица готовится к трансляции вместе с Артуром Пройдаковым и автором текста Артуром Дронем. По ее словам, она сама уже три года подряд пишет радиодиктант и привлекает к этой традиции семью и друзей. Нынешний текст, по её мнению, должен быть близок людям разного возраста и профессий.

"Я готовлюсь. Стараюсь не зачитать текст до дыр, чтобы он был живым в эфире и таким же интересным для слушателей, как он интересен мне", - поделилась основательница UnderBooks.

Почему продюсер раскритиковал участие певицы в Радиодиктанте

Спор вокруг выбора чтецов продолжился после публикации продюсера Оли Поляковой Михаила Ясинского. Он обратил внимание на прошлые выступления Даши Астафьевой в России после 2014 года и задал вопрос о последовательности решений Общественного вещания.

Ясинский сравнил приглашение Астафьевой читать "Радиодиктант" с позицией вещателя относительно участия Оли Поляковой в национальном отборе на "Евровидение". По его словам, в ответ на обращение Поляковой "Общественное вещание" объясняло, что не допускает к конкурсу артистов, выступавших на территории государства-агрессора после начала российской агрессии.

Продюсер опубликовал фрагмент заявления вещателя и процитировал роман Джорджа Оруэлла "Скотный двор", намекая на возможную непоследовательность в применении правил.

"Все животные равны, но некоторые равнее других!" - написал Михаил Ясинский, цитируя Джорджа Оруэлла.

В то же время приведенное им объяснение "Суспильного" касалось правил национального отбора на "Евровидение", а не непосредственно участия в Радиодиктанте. В своей позиции вещательная компания подчеркивала ответственность перед обществом и необходимость учитывать реалии военного времени.

"Общественное вещание несёт ответственность перед обществом, учитывает реалии военного времени и считает недопустимым представление Украины артистами, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года. Обязанность Общественного вещания - действовать в интересах общества, сохранять независимость и защищать доверие к прозрачным правилам национального отбора", - говорится в обнародованной позиции вещателя.

Как подготовиться к Радиодиктанту-2026 и какие правила повторить

Чтобы подготовиться к Радиодиктанту-2026, педагоги советуют повторить основные правила пунктуации, обратить внимание на собственные названия, прямую речь и сложные синтаксические конструкции. В то же время они подчеркивают: диктант - это прежде всего совместное языковое мероприятие, а не соревнование на безошибочность.

Филолог, педагог и основательница пространства "Муза" Алина Острожская напомнила о масштабах инициативы. В 2022 году к написанию присоединились более полумиллиона человек по всему миру, а на проверку поступило более 40 тысяч работ. Часть диктантов была написана на временно оккупированных территориях, а пять работ - шрифтом Брайля.

Острожская также упомянула львовянку Кристину Гоянюк, которая участвует в Радиодиктанте с первого года его проведения и не пропустила ни одного за 25 лет. В 2024 году только одна работа из присланных на проверку не содержала ни одной ошибки, а в 2025 году безошибочно написать диктант удалось шести участникам.

"Но на самом деле самый важный факт о радиодиктанте - это то, что он вовсе не об ошибках. Его запустили не как экзамен и не как соревнование по грамотности. Его создали для объединения вокруг украинского языка. Поэтому вам не нужно знать все правила употребления знаков препинания. Не нужно бояться сделать 10 ошибок. И точно не нужно быть филологом, чтобы сесть и написать его", - подчеркнула Алина Острожская.

Учительница украинской и зарубежной литературы, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2026 Виктория Концева также проанализировала стиль Артура Дроня и дала советы участникам. В материале портала Освіторія она отметила, что автор использует лаконичный, разговорный язык, опирается на личный опыт и часто строит текст в форме размышлений.

По мнению педагога, эти особенности могут повлиять на сложность диктанта. Она предполагает, что в тексте будут короткие предложения, нестандартные синтаксические конструкции и элементы живой речи. Поэтому участникам стоит обращать внимание не только на звучание, но и на логические связи между частями предложения.

"Считаю, что нам очень повезло, ведь в этом году мы будем писать радиодиктант по тексту Артура Дроня. Это автор, чрезвычайно близкий к людям, и мало кто остаётся равнодушным после прочтения его книг. Что больше всего трогает? Прежде всего, его невероятная честность. Он опирается на правду в своих текстах. Они написаны разговорным языком, и благодаря этому автор как будто совсем рядом с читателем", - пояснила Виктория Концева.

Педагог советует повторить несколько тем:

Тире и двоеточие в бессоюзных сложных предложениях. Тире может передавать сопоставление, противопоставление, условие, время или следствие. Двоеточие ставят, когда вторая часть поясняет первую, раскрывает её смысл или называет причину.

Тире может передавать сопоставление, противопоставление, условие, время или следствие. Двоеточие ставят, когда вторая часть поясняет первую, раскрывает её смысл или называет причину. Пунктуация в сложных предложениях. Стоит вспомнить правила употребления знаков препинания между частями сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций.

Стоит вспомнить правила употребления знаков препинания между частями сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций. Парцелляция. Это стилистический приём, при котором одно по смыслу предложение разделяют на несколько коротких интонационно самостоятельных частей. Во время диктанта важно не объединить их по ошибке в одно предложение.

Это стилистический приём, при котором одно по смыслу предложение разделяют на несколько коротких интонационно самостоятельных частей. Во время диктанта важно не объединить их по ошибке в одно предложение. Риторические вопросы. Каждый отдельный вопрос должен заканчиваться вопросительным знаком, даже если несколько таких конструкций стоят рядом.

Каждый отдельный вопрос должен заканчиваться вопросительным знаком, даже если несколько таких конструкций стоят рядом. Прямая речь и диалоги. Необходимо помнить об оформлении реплик, знаках препинания и написании слов автора.

Необходимо помнить об оформлении реплик, знаках препинания и написании слов автора. Собственные названия и заимствованная лексика. Особое внимание следует уделить именам людей, географическим объектам, иностранным словам и названиям социальных сетей.

Особое внимание следует уделить именам людей, географическим объектам, иностранным словам и названиям социальных сетей. Вставные слова. Слова вроде "к счастью", "к сожалению", "может" и "например" в соответствующих контекстах выделяются запятыми.

Концева отдельно обратила внимание на возможное необычное построение предложений в тексте Дроня. Поэтому участникам стоит тренироваться распознавать интонацию, но определять знаки препинания с учётом содержания и грамматической структуры предложения.

"Особое внимание - правилам написания тире и двоеточия в бессоюзном предложении. Разделительные знаки между частями сложносочиненного и сложноподчиненного предложения, собственные названия, правила написания заимствованной лексики, названий социальных сетей, правила написания прямой речи. И будьте готовы к тому, что авторский текст Артура Дроня может иметь необычную синтаксическую структуру!" - советует Виктория Концева.

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