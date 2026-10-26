В Запорожье после ночной атаки РФ вспыхнул пожар: есть разрушения и раненые

Кратко:
- Россия нанесла удар по Запорожью в ночь на 26 октября
- Ранены 30-летняя женщина и 61-летний мужчина
- Повреждены жилые дома, автомобили и коммерческое здание
В ночь на понедельник, 26 октября, российские войска нанесли удар по Запорожью. Два человека получили ранения, повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание, сообщает Запорожская ОГА.
Среди пострадавших - двое гражданских лиц разного возраста. Данные о них обнародовал временно исполняющий обязанности главы областной военной администрации Михаил Семикин.
"Ранены 30-летняя женщина и 61-летний мужчина. Им оказывается необходимая помощь", - отметил он.
Пожар и разрушения
В результате атаки поврежден жилой сектор города. Под ударом оказались частные дома, припаркованные автомобили и коммерческое здание.
На месте одного из попаданий вспыхнул пожар. Полный масштаб последствий обстрела в настоящее время устанавливается.
Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ - объяснения экспертов
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств ПВО во время российских дроновых атак. В то же время Россия модернизирует ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч, что может создать дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.
Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что сейчас российские реактивные дроны развивают скорость примерно 450–650 км/ч.
"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Киев24".
Для борьбы с новыми угрозами Украине необходимо разрабатывать скоростные средства перехвата, способные уничтожать модернизированные реактивные дроны. Дальнейшее развитие российских беспилотников будет зависеть, в частности, от эффективности украинских дронов-перехватчиков.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Главред писал, что утром 25 октября российские оккупационные войска атаковали Полтаву беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание в здание торгового комплекса.
В ночь на 25 октября российские войска атаковали Винницу. Российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В здании произошли разрушения между вторым и третьим этажами, полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные автомобили.
Напомним, 24 октября российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области.
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Об персоне: Михаил Семикин
Михаил Александрович Семикин - временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации с 8 сентября 2026 года, заместитель главы Запорожской областной государственной администрации (2024–2026). Депутат Мелитопольского городского совета Запорожской области VIII созыва.
Родился 22 мая 1986 года в Мелитополе Запорожской области. В 2008 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Биология. Практическая психология", получил квалификацию учителя биологии, валеологии и основ экологии, практического психолога в учебных заведениях.
В 2009 году по специальности "Управление учебным заведением" получил степень магистра педагогического образования и квалификацию руководителя учебно-воспитательного учреждения и его подразделений в Мелитопольском государственном педагогическом университете.
В 2010 году окончил Таврический государственный агротехнологический университет по специальности "Экономика предприятия" и получил квалификацию специалиста по экономике предприятия.
В 2012 году учился в аспирантуре Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого.
В 2016 году окончил Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова и получил степень бакалавра философии, а также квалификацию учителя философских дисциплин.
В 2020 году окончил Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого по специальности "Филология. Германские языки и литературы (включая переводчика), первая - английский", получил квалификацию преподавателя английского языка и мировой литературы, переводчика английского языка.
В 2022 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" и получил степень магистра по специальности "Публичное управление и администрирование".
В 2013 году получил учёную степень кандидата философских наук.
С июня 2016 года по август 2019 года - начальник отдела культуры Мелитопольского городского совета Запорожской области.
С августа 2019 года по декабрь 2022 года - управляющий делами исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области.
С декабря 2022 года по апрель 2024 года - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и исполнительного комитета Мелитопольского городского совета Запорожской области.
С 1 мая 2024 года по 7 сентября 2026 года – заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации.
С 8 сентября 2026 года – временно исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации.
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