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"Реакция РФ на дипломатию": Зеленский раскрыл последствия атак и сделал новое заявление

Инна Ковенько
25 октября 2026, 11:41
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За неделю Россия сбросила на Украину около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет и почти 2300 ударных дронов.
'Реакция РФ на дипломатию': Зеленский раскрыл последствия атак и сделал новое заявление
Зеленский отреагировал на атаку РФ 25 октября / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГСЧС

Главное:

  • За неделю Россия сбросила на Украину 1600 авиабомб, 48 ракет и почти 2300 дронов
  • В Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения
  • Зеленский призвал разблокировать поставки ракет для Patriot

В результате российских обстрелов Днепропетровской области погибли четыре человека, ещё 22 получили ранения. В Виннице российский беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, только за эту неделю Россия применила против Украины около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет различных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных беспилотников.

видео дня

В Харькове российские войска сначала нанесли удар по строительному гипермаркету, а затем нанесли повторный удар по экстренным службам, прибывшим на место. Ранения получили спасатели.

Кроме того, этой ночью российские войска атаковали теплоэлектростанции, подстанции, угольные шахты, зернохранилища, торговые центры и почтовый терминал. По словам президента, повреждения зафиксированы в девяти областях Украины.

  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня
    Наслідки атаки РФ на Вінницю 25 жовтня Фото: ДСНС

Зеленский призвал партнеров продолжить поддержку Украины

Зеленский подчеркнул важность сохранения поддержки украинских защитников параллельно с переговорным процессом.

"Именно так Россия реагирует на дипломатию и деизоляцию. И очень важно, чтобы параллельно с переговорным треком не снижалась поддержка защитников жизни. Нужно разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для "Пatriot". Нужно и дальше поддерживать украинскую боевую авиацию для защиты от реактивных "шахидов". Каждый такой оборонный пакет, особенно перед зимой, помогает сохранять жизни", - подчеркнул президент.

Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ - объяснение экспертов

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств ПВО во время российских дроновых атак. В то же время Россия модернизирует ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч, что может создать дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что сейчас российские реактивные дроны развивают скорость примерно 450–650 км/ч.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Киев24".

Для борьбы с новыми угрозами Украине необходимо разрабатывать скоростные средства перехвата, способные уничтожать модернизированные реактивные дроны. Дальнейшее развитие российских беспилотников будет зависеть, в частности, от эффективности украинских дронов-перехватчиков.

Реактивный "Шахед"
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Главред писал, что утром 25 октября российские оккупационные войска атаковали Полтаву беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание в здание торгового комплекса

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Винницу. Российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В здании произошли разрушения между вторым и третьим этажами, полностью уничтожены четыре квартиры, повреждены припаркованные автомобили.

Напомним, 24 октября российские войска нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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Владимир Зеленский ракетный удар атака дронов
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