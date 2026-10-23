РФ ударила по двум предприятиям в Чернигове: есть жертвы, под завалами могут быть люди

Беспилотник упал на территорию одного из предприятий и привёл к разрушениям, а данные о цели удара расходятся.

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23 октября российские войска атаковали два частных предприятия в Чернигове / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Россияне атаковали два частных предприятия в Чернигове

Один человек погиб, по меньшей мере 25 ранены

Под завалами могут находиться люди

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Российская атака на Чернигов 23 октября унесла жизнь одного человека, еще как минимум 25 получили ранения. Под удар попали два частных предприятия города.

О последствиях удара сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский.

Под завалами могут находиться люди

По словам Брыжинского, российский беспилотник упал на территорию одного из городских предприятий. В результате падения там возникли разрушения.

По предварительным данным, под обломками конструкций могут оставаться люди. Окончательное число жертв и пострадавших пока не установлено.

"Новая почта" или частные предприятия

Информация о цели удара из разных источников расходится. Сначала глава МВА заявил, что российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты".

Впрочем, корреспондент "Суспильного Чернигов" сообщила, что терминал не пострадал. В Черниговском горсовете уточнили, что россияне атаковали именно два частных предприятия.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ - объяснения экспертов

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств ПВО во время российских дроновых атак. В то же время Россия модернизирует ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч, что может создать дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что сейчас российские реактивные дроны развивают скорость примерно 450–650 км/ч.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Киев24".

Для борьбы с новыми угрозами Украине необходимо разрабатывать скоростные средства перехвата, способные уничтожать модернизированные реактивные дроны. Дальнейшее развитие российских беспилотников будет зависеть, в частности, от эффективности украинских дронов-перехватчиков.

Атаки РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, страна-агрессор Россия в ночь на 23 октября и утром в пятницу атаковала энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате ударов более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения.

22 октября в результате российского обстрела села Лимановка Лозовского района погибла 42-летняя женщина, ещё четверо человек получили ранения, среди них мальчики 13 и 10 лет. Ночью враг также атаковал дронами Харьков, под ударом оказались Слободской, Основянский и Холодногорский районы

Напомним, в результате ночной атаки России на Киев 22 октября погиб 1 человек, 22 пострадали, в том числе 4 ребенка. С вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили график работы Сирецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждений инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливаются автобусные маршруты № 22 и № 91.

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Об источнике: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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