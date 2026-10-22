РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

Среди применённого вооружения - ракеты "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс".

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Россия атаковала Украину ракетами и 210 дронами / Коллаж: Главред, фото: Воздушное командование "Юг", Минобороны РФ, УНИАН

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Россия атаковала Украину ракетами и 210 ударными дронами

Основное направление удара - Киев

Силы ПВО уничтожили или подавили 181 беспилотник

В ночь на 22 октября российские оккупанты применили для массированного комбинированного удара по Украине ракеты различных типов и 210 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 181 вражеский БПЛА. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 18:00 21 октября противник применил ракеты "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс". Пуски осуществлялись с территории Курской, Брянской и Ростовской областей РФ.

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Также российские войска атаковали Украину 210 ударными беспилотниками типа Shahed, в том числе 110 реактивными, а также дронами "Гербера", "Италмас" и беспилотниками-имитаторами типа "Пародия".

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Запуски БПЛА осуществлялись с направлений Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Шаталова в России, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма. Основным направлением атаки стал Киев.

Сколько вражеских дронов сбила ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 09:00 22 октября противовоздушная оборона уничтожила или подавила 181 вражеский беспилотник Shahed, "Гербера" и других типов. Среди них - 87 реактивных дронов.

В то же время 10 ударных беспилотников оставались в воздушном пространстве, боевые действия продолжались. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

При этом зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 32 точках. Еще в восьми точках обнаружено падение обломков сбитых целей.

Военные призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

Почему ПВО стало сложнее отражать атаки РФ - объяснение экспертов

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и отдельных средств ПВО во время российских дроновых атак. В то же время Россия модернизирует ударные беспилотники, пытаясь увеличить их скорость до 750–900 км/ч, что может создать дополнительные трудности для украинской противовоздушной обороны.

Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что сейчас российские реактивные дроны развивают скорость примерно 450–650 км/ч.

"Следующий этап - это скоростные реактивные ударные платформы со скоростью 750, 850, возможно даже 900 км/ч", - подчеркнул эксперт в эфире телеканала Киев24.

Для борьбы с новыми угрозами Украине необходимо разрабатывать скоростные средства перехвата, способные уничтожать модернизированные реактивные дроны. Дальнейшее развитие российских беспилотников будет зависеть, в частности, от эффективности украинских дронов-перехватчиков.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и повреждениях частных домов и автозаправочной станции. Для атаки могли быть применены восемь баллистических ракет типа "Оникс" и ракеты комплекса С-400.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки России на Киев 22 октября погиб один человек, еще 22 пострадали, в том числе четверо детей. Повреждены жилые дома, автомобили, станция скорой помощи и Южный мост.

Начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил об ударах по Харькову и Лозовскому району с использованием реактивных дронов. В Лимановке в Лозовском районе погибла 42-летняя женщина и ранены четверо человек, среди которых двое детей в возрасте 13 и 10 лет.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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