РФ уничтожила 'Эпицентр' на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракета

Кратко:
- Ночной удар баллистикой по Киеву разрушил Эпицентр
- Пожар охватил еще один торговый центр на Оболони
- Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются
В ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. Также загорелся еще один торговый центр.
Российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами, после чего в Оболонском районе возникли пожары.
Информация о масштабах повреждений в настоящее время уточняется.
Серьезные разрушения получил гипермаркет "Эпицентр", расположенный на Почайной. Как сообщают СМИ, торговый объект уничтожен.
"В Киеве пострадали "Эпицентр", "Новая почта" и магазин игрушек", - написал в Facebook фотограф издания "Телеграф" Ян Доброносов и опубликовал фото с места "прилета".
Известно, что атака сопровождалась пожаром на соседнем почтовом отделении, куда поступают грузы.
Также известно о пожаре в другом торговом центре на Оболони. Информация о масштабах его повреждений уточняется.
По предварительным данным, под удар попал и торговый центр Retail Park, также расположенный на Почайной, пишет Информатор.
В самой компании "Эпицентр" пока не комментировали ситуацию.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, в результате ночной атаки России на Киев 22 октября погиб 1 человек, 22 пострадали, в том числе 4 детей. С вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.
В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили работу Сырецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливают автобусные маршруты № 22 и № 91.
По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью основным направлением удара армии РФ был Киев.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский БпЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера, а также дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 32 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.
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Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
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