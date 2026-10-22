В Киеве ограничили движение метро после обстрела: какие станции работают

Чтобы компенсировать временные ограничения в работе метро и обеспечить перевозку пассажиров, городские власти усиливают два автобусных маршрута.

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В Киеве ограничили движение метро после обстрела / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Ограничения связаны с повреждениями на Южном мосту

В Киеве увеличат количество автобусов

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили работу Сирецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливают автобусные маршруты № 22 и № 91.

Как сообщили в Киевском метрополитене, сейчас поезда ходят между станциями "Сирец" и "Выдубичи", а также на участке от "Осокорков" до "Красного хутора".

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Ограничения связаны с повреждениями на Южном мосту, в том числе элементов инфраструктуры метрополитена.

На время действия ограничений движение поездов будут обеспечивать с помощью подвижного состава, который остался на ночь в тоннелях. В связи с этим интервалы между поездами могут увеличиться.

О возобновлении полноценной работы "зеленой" линии пассажирам сообщат дополнительно.

В Киеве увеличат количество автобусов

Чтобы компенсировать временные ограничения в работе метро и обеспечить перевозку пассажиров, городские власти усиливают два автобусных маршрута. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В частности, на маршруте № 22 количество автобусов увеличат с 10 до 12. При этом пять автобусов будут курсировать по сокращенному маршруту - от улицы Тростянецкой до станции метро "Лыбидская".

На маршруте № 91 количество автобусов возрастет с трех до пяти.

Дополнительный наземный транспорт должен помочь пассажирам добираться до места назначения во время ограничений на "зеленой" линии метро.

Жителям и гостям столицы рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и следить за официальными сообщениями о восстановлении движения поездов в обычном режиме.

Атаки РФ на Киев - новости

В результате ночной атаки России на Киев 22 октября ранения получили 15 человек, в том числе двое 15-летних подростков. Восьмерых пострадавших госпитализировали в городские больницы, остальным медики оказали помощь на месте. Удар повредил Южный мост, в частности часть расположенной на нем инфраструктуры метрополитена.

Как писал Главред, утром 21 октября и в ночь на среду в Киеве были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. В Святошинском районе Киева БпЛА попал в 24-этажку.

20 октября дроны атаковали Киев. Один человек погиб, ещё семь пострадали. В Соломенском районе в результате попадания беспилотника повреждено здание медицинского учреждения. В другом районе столицы обломки дрона упали недалеко от жилой застройки. По информации мэра, в Голосеевском районе их обнаружили на открытой территории.

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Что известно о киевском метрополитене Киевский метрополитен - скоростная внеуличная, преимущественно подземная, транспортная система Киева. Действуют три линии, эксплуатационная длина которых составляет 69,648 км, 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города. Все линии электрифицированы постоянным напряжением 825 В, на них работают 5-вагонные электропоезда длиной примерно 100 м. Метрополитен открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:00, и круглосуточно функционирует как укрытие во время воздушной тревоги, пишет Википедия.

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