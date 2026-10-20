Россия атакует Киев дронами, есть жертвы: что известно о последствиях "прилетов"

Ключевые тезисы:
- Российские дроны атаковали Киев, есть погибший и семеро пострадавших
- В Соломенском районе повреждено здание медицинского учреждения
- В Голосеевском районе упали обломки БПЛА
Российские дроны атакуют Киев. В результате атак один человек погиб, ещё семь пострадали. В Соломенском районе беспилотник попал в верхний этаж здания медицинского учреждения, а в нескольких районах столицы зафиксировали падение обломков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в Соломенском районе в результате попадания беспилотника повреждено здание медицинского учреждения. На месте работают экстренные службы.
В другом районе столицы обломки дрона упали недалеко от жилой застройки. По информации мэра, в Голосеевском районе их обнаружили на открытой территории.
Еще одно падение обломков зафиксировали на железнодорожной инфраструктуре. В Соломенском районе они упали на пути, однако пожара не возникло. Экстренные службы направились на место.
Наиболее тяжелые последствия зафиксировали возле автозаправочной станции на границе Киева с Киевской областью. Там в результате падения вражеского беспилотника погиб человек, еще семеро получили ранения.
"Семь пострадавших сейчас находятся в столице, где вражеский БПЛА упал возле АЗС на границе с Киевской областью. Пятерых раненых медики госпитализировали. Один человек погиб", - сообщил Кличко.
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Напомним, как ранее писал Главред, 19 октября команда контактного зоопарка "Зверополис" опубликовала в соцсетях фотографии с последствиями попадания в ТРЦ Cosmo Multimall, сообщив о повреждениях конструкций здания и разбитом стекле. Представители заведения заверили, что все животные остались живы, и в настоящее время проводится их срочная эвакуация в безопасное место.
В Киевской городской государственной администрации сообщили об затруднениях в работе транспортной инфраструктуры столицы 19 октября. В связи с временным закрытием станций метро "Черниговская" и "Лесная" городские службы оперативно организовали компенсационные наземные маршруты для обеспечения сообщения с левым берегом, выведя дополнительно 3 автобуса на маршрут № 1-М и 12 единиц транспорта на другие направления.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, во время ночных обстрелов 18 октября враг применил не только ударные БПЛА, но и баллистические ракеты по нескольким районам города.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.
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