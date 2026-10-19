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Россия ударила по Киеву баллистикой: погибла 21-летняя девушка, нарушена работа метро

Дарья Пшеничник
19 октября 2026, 06:44
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Из-за повреждений на путях станции "Черниговская" и "Лесная" были закрыты для пассажиров, а на левый берег были направлены дополнительные автобусы.
Ракеты
Баллистическая атака РФ на Киев в ночь на 19 октября / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Кратко о последствиях:

  • Погибла 21-летняя девушка, ещё трое человек пострадали
  • Попадания зафиксированы в трёх районах столицы
  • Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты

Российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

видео дня

Обновленные данные о последствиях атаки в течение ночи сообщал мэр Виталий Кличко в своем Telegram.

"Уже трое пострадавших в столице. Двое из них находятся в стационарах городских больниц. Погибла 21-летняя девушка", - сообщил Кличко в 1:11.

Ракеты и обломки задели объекты сразу в нескольких частях города по обоим берегам Днепра.

"В Деснянском районе, по предварительным данным, ракета попала в здание медицинского центра. В Днепровском - в нежилое здание. Экстренные службы направляются на места", - говорится в сообщении мэра.

В Днепровском районе, по данным КМВА, повреждены учебные заведения, а обломки также упали на территорию нежилой застройки. В Соломенском районе обломки ракеты попали в первый этаж 25-этажного жилого дома. Там пострадали три человека, медики оказали им помощь на месте. Еще по одному адресу в районе зафиксировано попадание в нежилое здание.

Красная линия метро работает с ограничениями

В результате атаки повреждена одна из наземных станций метро на левом берегу. Из-за попадания обломков рядом со станцией разорвались ходовая и контактная рельсы, пострадали также пути и кабельная сеть, сообщает КГГА.

Станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыты для входа и выхода пассажиров. Утром 19 октября поезда будут курсировать по расписанию только на участке между "Академгородком" и "Дарницей".

На месте работают ремонтные бригады, которые восстанавливают пути и сети метрополитена. Когда заработает вся красная линия, в городской администрации обещают сообщить отдельно.

Дополнительные автобусы для левого берега

Чтобы компенсировать остановку метро, КГГА усиливает наземный транспорт на маршрутах №1-М и №118. На временный маршрут №1-М добавят 3 автобуса между станциями метро "Лесная" и "Дарница", а также 12 автобусов от "Лесной" до Дворца спорта. Маршрут №118 получит еще 2 автобуса.

В городской администрации объяснили, почему резерв транспорта распределили именно так.

"Такое распределение автобусов позволит обеспечить связь с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги, и в то же время избежать чрезмерной нагрузки на станцию метро "Дарница", - подчеркнули в КГГА.

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Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Может ли РФ устраивать ежедневные массированные атаки

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

По наблюдениям военного, масштабные комбинированные атаки происходят примерно один-два раза в неделю. Это может свидетельствовать о необходимости накапливать средства поражения в перерывах между крупными обстрелами.

"По обломкам беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул он.

Удары РФ по Киеву и другим регионам – новости по теме

Напомним, первые взрывы прогремели в Киеве поздно вечером в воскресенье, 18 октября, после предупреждения об угрозе атаки со стороны страны-агрессора РФ. Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что враг может применить баллистическое оружие с севера.

Ранее Главред сообщал, что в поселке Маневичи на Волыни зафиксировано попадание в промышленное предприятие, на его территории горят складские и производственные помещения. Жителей призвали срочно покинуть свои дома.

Также в ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, автомобили и учебное заведение. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

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Об источнике: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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