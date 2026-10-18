РФ накопила дроны и готовит новую волну ударов: какие области в зоне риска

Кратко:
- РФ разместила около 500 "Гераней" на пусковых площадках
- Усиление атак прогнозируется в течение недели
- Целью ударов могут стать западные области
Страна-агрессор Россия разместила на всех доступных пусковых площадках около 500 ударных беспилотников "Герань", которые оккупанты готовятся применить в ближайшее время. Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар в Telegram.
Отмечается, что среди дронов есть как поршневые "Герань-2", так и реактивные "Герань-4/5".
"Враг осуществил доставку ударных БПЛА ("Герань-2") и реактивных БПЛА ("Герань-4/5") на все возможные локации. Общее количество доставленных БПЛА составляет около 500 штук", - говорится в сообщении.
Известно, что в течение недели существует серьезная угроза ударов по западным областям Украины.
"В течение следующей недели ожидается повышенная интенсивность применения этих БПЛА на территории западных областей Украины", - подчеркнули мониторы.
Почему российские дроны начали долетать до запада Украины
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что российские дроны долетают до западных областей Украины благодаря ретрансляторам в Беларуси, которые усиливают сигнал для вражеских БПЛА.
По его словам, благодаря такому механизму российские БПЛА могут проникать дальше на территорию Украины, в частности в Ровенскую, Волынскую и Львовскую области.
"На данный момент Беларусь оказывает активную помощь России в обстрелах территории Украины. В том числе и с помощью ретрансляторов, которые включаются на территории Беларуси и усиливают сигнал для российских "Шахедов" и "Гербер", - отметил он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 18 октября в пгт Маневичи на Волыни зафиксировано попадание в промышленное предприятие, на его территории горят складские и производственные помещения. Жителей призвали срочно покинуть свои дома.
В ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, автомобили и учебное заведение. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.
В течение 17 октября Силы украинской ПВО сбили или подавили 140 из 157 российских ударных дронов. С 7:30 до 19:30 Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными, "Герберами" и дронами других типов. Среди сбитых - 22 реактивных дрона.
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Об источнике: єРадар
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