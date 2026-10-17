РФ хочет усилить удары по западным областям Украины: чем будет бить враг

Кремль пытается в полной мере втянуть соседнюю страну в войну, чтобы российские баллистические ракеты долетели до западной части Украины.

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Планы Путина опасны как для Украины, так и для Беларуси / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Что сказал Зеленский:

Россия пытается напрямую втянуть Беларусь в войну

У Путина есть планы по размещению ретрансляторов в Беларуси

Кремль хочет усилить удары по западным областям Украины

Страна-агрессор Россия размещает ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать новый коридор для дронов. Также у оккупантов есть планы по размещению на территории союзной страны других видов вооружения, в частности баллистического.

Об этом, как сообщило издание УНИАН, в комментариях журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, если РФ разместит на территории Беларуси баллистическое вооружение, это будет угрожать, прежде всего, западным областям Украины.

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"Уверен, что такие мысли у Путина есть. И это прямое втягивание Беларуси в войну, и, на мой взгляд, оно очень опасно и для Беларуси также", - подчеркнул глава государства.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Украина усиливает ПВО для защиты гражданского населения

Зеленский также заявил, что с учетом интенсивности российских атак Украина усиливает противовоздушную оборону. Прежде всего планируется сосредоточить больше средств защиты там, куда чаще "прилетают" ракеты.

"Для нас очень важно усиливать ПВО на всей территории нашего государства. Мы будем увеличивать производство турелей и распределять их - ну, это должны делать наши военные (распределять - Главред). Где больше угрозы, там будет больше защиты", - добавил он.

Почему РФ хочет усилить атаки на западные области Украины

Главред писал, что, по словам военного эксперта Игоря Романенко, западные области имеют для противника особое стратегическое значение из-за концентрации ресурсов и производственной инфраструктуры.

Поэтому оккупанты будут пытаться наносить удары и по западным регионам, поскольку прекрасно понимают, что большинство наших ресурсов и производственных мощностей сосредоточено именно там. Противник уже ведет разведку и рассматривает их в качестве цели. К этому нужно готовиться.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Зеленский 17 октября сообщил об одном из крупнейших ударов РФ по украинской энергетике. Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни сохраняется угроза новых российских атак по Украине. Россияне готовят баллистический удар по объектам в Киевской области, а также новую волну атак дронов по западным регионам.

Накануне стало известно, что 16 октября Россия продолжила атаковать Волынь ударными беспилотниками типа "Шахед", в частности реактивными. В Ковеле под ударом оказался местный таможенный терминал, а в результате атаки горели около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами.

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О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006–2010), сообщает Википедия.

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