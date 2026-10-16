Атаки РФ усугубили ситуацию в преддверии зимы: в Укрэнерго раскрыли ситуацию

Последние российские удары по энергетической инфраструктуре несколько ухудшили прогнозы НЭК "Укрэнерго" относительно перехода через зимний период.

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"Укрэнерго" сообщило об ухудшении прогноза на зиму / Коллаж: Главред, фото: "Укрэнерго"

Ключевые тезисы Зайченко:

Удары РФ по ТЭС и подстанциям ухудшили прогноз на зиму

Ситуация сложнее, чем ожидалось, но не критическая

Главная задача энергетиков - быстро восстановить поврежденные объекты

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру затрудняют подготовку Украины к отопительному сезону. Из-за повреждений объектов тепловой генерации и электроподстанций ситуация сложнее, чем прогнозировалось ранее, однако пока не является критической. Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко на форуме "Энергия бизнеса 2026", передает "Интерфакс-Украина".

"На данный момент ситуация уже хуже, потому что есть попадания по ТЭС, которые должны были быть готовы к зиме. Да, немного хуже прогноза, но не критично", - сказал Зайченко. видео дня

По словам главы "Укрэнерго", за годы полномасштабной войны население и бизнес научились приспосабливаться к отключениям электроэнергии. В то же время работу по обеспечению энергетической устойчивости нужно продолжать.

"Уже не первый год все живут в условиях войны и понимают, что нужно думать о том, как обеспечить себя в случае потери питания от энергосистемы. Но и в дальнейшем бизнесу нужно думать о том, чтобы оптимизировать свое потребление электроэнергии и обеспечить максимальную эффективность работы в условиях ограничений", - подчеркнул Зайченко.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Он также ответил на вопрос о том, могло ли отсутствие предупреждений о российских атаках баллистическими ракетами повлиять на работу компании. По мнению Зайченко, это вряд ли изменило бы действия компании.

Зайченко также отметил, что 14 октября Россия совершила одну из самых массированных с начала полномасштабной войны атак на объекты "Укрэнерго". Основными целями российских ударов стали электрические подстанции. По словам руководителя компании, первоочередной задачей после атаки является как можно более быстрое восстановление поврежденных объектов.

Могут ли в Украине ввести графики подачи воды - мнение эксперта

В Украине могут ввести графики подачи воды в случае длительных отключений электроэнергии. Причиной могут стать перебои в работе оборудования водоканалов, рассказал в эфире "Ранок.LIVE" директор Ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь.

По его словам, автономные источники питания помогают поддерживать работу систем водоснабжения. Однако их мощности может оказаться недостаточно для полноценного обеспечения водой. В частности, давления в сети может не хватить для подачи воды на верхние этажи многоэтажных домов.

"Графики водоснабжения будут, потому что это будет связано, как минимум, с подвозом топлива и с остановками генераторов, которые обеспечивают подачу воды. Распределительное электрооборудование не может работать постоянно", - пояснил Шкин.

В то же время эксперт отметил, что в большинстве городов вода может быть доступна как минимум раз в сутки в течение нескольких часов. Конкретная ситуация будет зависеть от продолжительности отключений электроэнергии и возможностей местных систем водоснабжения.

Удары РФ по энергетике - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Волынская областная военная администрация сообщила о ночной атаке около 20 вражеских беспилотников и массовом отключении электроэнергии в регионе. Энергетики работали над восстановлением после ударов дронов по Волыни, из-за которых без электроснабжения остались 370 тысяч абонентов.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил о начале ударов по украинским энергообъектам и мостам. Он также сообщил о поражении объектов железнодорожного транспорта, дата-центров и ряда металлургических предприятий.

Кроме того, "Укрэнерго" сообщило о введении аварийных отключений в нескольких областях из-за повреждений, полученных в результате обстрелов. В компании пояснили, что в некоторых регионах графики отключений больше не действуют.

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О персоне: Виталий Зайченко Виталий Зайченко - председатель правления "Укрэнерго". Ранее занимал должности инженера службы оптимизации электрических режимов, главного диспетчера и директора по управлению объединенной энергосистемой Украины в компании.

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