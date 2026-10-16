"Украине не хватает денег": премьер Дании заявила о критической ситуации с бюджетом

По словам Фредериксен, нехватка средств уже стала реальностью и ограничивает возможности Украины обеспечивать свои потребности.

https://glavred.info/ukraine/ukraine-ne-hvataet-deneg-premer-danii-zayavila-o-kriticheskoy-situacii-s-byudzhetom-10804673.html Ссылка скопирована

Премьер Дании заявила о критической ситуации с бюджетом Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/mette

Кратко:

Фредериксен усомнилась в возможности сотрудничества с Россией

Фредериксен уверена, что именно РФ ведет наступательную войну

Украина столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и уже не может в полной мере финансировать необходимые закупки и производство. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Clash Report.

По словам главы датского правительства, нехватка средств уже стала реальностью и ограничивает возможности Украины обеспечивать свои потребности.

видео дня

"На самом деле, это уже произошло. Они не могут покупать то, что им нужно. Они не могут производить то, что им нужно", - сказала Фредериксен.

Фредериксен усомнилась в возможности сотрудничества с Россией

Премьер-министр Дании также подчеркнула, что не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину. Она поставила под сомнение целесообразность будущего сотрудничества Европы с Москвой на фоне российской агрессии.

"В чем мы должны сотрудничать, если они стремятся захватить части Европы? Они ежедневно ведут войну против Европы - непосредственно в Украине и с помощью гибридных методов против остальных стран", - заявила Фредериксен.

По ее мнению, если Россия действительно заинтересована в мире, ей достаточно прекратить боевые действия. Глава датского правительства подчеркнула, что именно Москва выступает стороной, ведущей наступательную войну.

Что Фредериксен сказала о критике Трампа

Отдельно премьер-министр Дании прокомментировала сообщения СМИ о том, что Евросоюз якобы призывает Украину смягчить публичную критику президента США Дональда Трампа.

Фредериксен заявила, что не слышала подобных предложений и никто не пытался донести до нее такую позицию. При этом она подчеркнула, что не поддержала бы подобные требования, если бы они действительно прозвучали.

"Как лидеры, избранные демократическим путем, мы должны иметь возможность обсуждать вопросы друг с другом, даже когда мы не согласны", - отметила глава датского правительства.

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины

Всемирный банк существенно пересмотрел в сторону ухудшения прогноз экономического роста Украины на 2027 год. Теперь ожидается, что украинский ВВП увеличится лишь на 1,5%, тогда как в предыдущей оценке прогнозировался рост на 4%. Об этом говорится в отчете Всемирного банка "Экономический обзор Европы и Центральной Азии".

Одной из главных причин пересмотра прогноза стало новое предположение финансовой организации о том, что активные боевые действия в Украине будут продолжаться на протяжении всего 2027 года. Ранее Всемирный банк исходил из того, что война завершится до конца 2026 года.

Дополнительным фактором давления на экономику стало усиление российских атак на критическую инфраструктуру Украины.

Экономика Украины - главное

Как писал Главред, Украине необходимо привлечь около 20 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы закрыть оставшуюся часть дефицита средств на оборонные нужды в 2026 году. От этого ресурса, в частности, зависит финансирование производства вооружений и возможность продолжать активные боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Европейский союз отказался досрочно перечислить Украине средства по кредиту на 90 млрд евро, запланированные на 2027 год. Взамен Брюссель требует от Киева выполнить обещанные реформы.

Европейский Союз существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, главным прорывом в этом вопросе является подготовка юридических мер предосторожности для европейских институтов и компаний.

Другие новости:

Метте Фредериксен - что о ней известно Метте Фредериксен - датская политическая и государственная деятельница. Председатель партии "Социал-демократы" с 28 июня 2015 года. Премьер-министр Дании с 27 июня 2019 года. В прошлом - министр занятости Дании (2011-2014), министр юстиции (2014-2015). Депутат фолькетинга от округа Копенгаген с 2001 года. Метте Фредериксен - датская политическая и государственная деятельница. Председатель партии "Социал-демократы" с 28 июня 2015 года. Премьер-министр Дании с 27 июня 2019 года. В прошлом - министр занятости Дании (2011-2014), министр юстиции (2014-2015). Депутат фолькетинга от округа Копенгаген с 2001 года. 21 апреля 2022 года посетила Киев, чтобы выразить поддержку Дании украинскому правительству. 30 января 2023 посетила Николаев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетила вместе с ним раненых украинских защитников в одном из госпиталей города. Позже в этот же день президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен посетили Одессу, где провели переговоры по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред