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"Есть обнадеживающие новости": когда ЕС сможет передать Украине замороженные активы РФ

Дарья Пшеничник
25 августа 2026, 16:55
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Брюссель готовит юридический щит, который освободит европейские правительства и компании от обязательного исполнения решений российских судов.
Когда ЕС разморозит российские активы и передаст их Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

Кратко:

видео дня
  • ЕС близок к передаче Украине замороженных активов РФ
  • Европа готовит защиту от исков российских судов
  • Средства будут направлены на восстановление и оборону Украины

В 35-ю годовщину Независимости Украины и на 13-м году противостояния российской агрессии вопрос финансового обескровливания врага становится критическим. В настоящее время Европейский Союз существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы.

Об этом в интервью "Главред" рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, главным прорывом в этом вопросе является подготовка юридических мер предосторожности для европейских институтов и компаний.

"Обнадеживает то, что европейцы в ближайшее время примут решение о том, что их действия не будут подлежать судебным искам со стороны российских судов. Условно говоря, если Басманный суд Москвы или любой другой суд вынесет решение в отношении бельгийского правительства, немецкой фирмы или кого-то ещё, то европейские правительства будут иметь "защитную грамоту" в виде того, что юрисдикция российских судов на европейцев не распространяется", - отметил Огрызко.

Дипломат подчеркивает, что ЕС фактически повторяет подход самой России, которая после исключения из Совета Европы отказалась выполнять решения Европейского суда по правам человека. Применение симметричных мер является единственным действенным способом работы с агрессором.

"Извините, но почему со стороны России такая логика возможна, а со стороны Европы - нет? Надо наконец начать действовать по тому же принципу, который царит "за поребриком": с волками жить - по-волчьи выть. Очень надеюсь, что такая банальная логика очень скоро возобладает среди европейских политиков", - подчеркнул экс-министр.

Принятие нового пакета санкций и формирование "защитной грамоты" от решений российских судов позволит Западу беспрепятственно направить замороженные миллиарды на восстановление Украины и поддержку её оборонного потенциала.

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко главному редактору:

Помощь ЕС Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Европейский Союз одобрил новый масштабный кредит для Украины - 90 миллиардов евро, и первые средства Киев может получить уже в июне.

Ранее стало известно, что Великобритания официально начала переговоры о присоединении к кредитной программе Евросоюза для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что большая часть подготовительной работы для предоставления кредита на 90 млрд евро уже выполнена.

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Об персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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