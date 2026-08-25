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Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО - что известно

Юрий Берендий
25 августа 2026, 14:58обновлено 25 августа, 15:29
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Украина получила новые ракеты для систем "Patriot", но Зеленский не назвал их количество.
Украина получила новые ракеты для Patriot и системы ПВО — что известно
Ракеты для Patriot - Украина получила новое усиление ПВО от партнеров / Коллаж: Главред, фото: US Army, скриншот из видео

О чём сказал Зеленский:

  • В Украину поступили новые ракеты Patriot, AIM и системы ПВО Crotale
  • Киев получил новые оборонные, энергетические и финансовые пакеты помощи
  • Часть помощи будет направлена на дроны, регионы и политику в отношении ветеранов

Украина получила новые ракеты для систем Patriot, ракеты AIM, а также подтверждение о передаче нескольких систем противовоздушной обороны Crotale с боеприпасами. В то же время Киев договаривается с партнерами о новых финансовых, энергетических и оборонных пакетах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНИАН.

видео дня

По словам президента, часть новой военной помощи Киев пока не может раскрыть подробности, в частности не называет государство, которое подтвердило передачу французских систем Crotale. В то же время Зеленский подчеркнул, что запасов для защиты украинского неба все еще недостаточно.

"Мы получили - не буду говорить, от какого государства - подтверждение о нескольких системах ПВО Crotale и ракетах к ним, а также получили ракеты AIM, это для нас очень важные ракеты. Ну и, если честно, ещё немного поступило ракет (для, - ред.) "Patriot". Сколько - не могу сказать, но немного, нужно больше", - сообщил Зеленский.

Crotale NG
Crotale NG / Инфографика: Главред

Отдельно президент рассказал о договоренностях с европейскими партнерами относительно долгосрочной поддержки. В частности, Норвегия подтвердила значительный объем финансирования на 2027 год, который будет поступать отдельно от средств Европейского Союза.

"Далее у нас есть Норвегия, которая подтвердила 9 миллиардов финансирования. Это средства вне рамок ЕС. 9 миллиардов от Норвегии на 27-й год. Это очень серьезно", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина также будет работать с Норвегией над проектом FREYJA и созданием соответствующего офиса. Параллельно международные партнеры продолжают оказывать поддержку отдельным украинским регионам.

FREYJA
FREYJA / Инфографика: Главред

"Они очень этого хотят. Будем с ними заниматься этим проектом. Далее - поддержка регионов. Несколько пакетов мер по поддержке наших регионов", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил о новых решениях в сфере восстановления, ветеранской политики, энергетики и оборонного производства. Среди партнеров, которые предоставили или готовят соответствующую помощь, он назвал Литву, Финляндию, Бельгию, Данию, Эстонию, Германию и Швецию.

"Германия отдельно поддержала Украину энергетическим пакетом. Швеция предоставляет значительный финансовый пакет для финансирования производства украинских дронов", - подчеркнул Зеленский.

Что ждет Украину зимой - комментарий политолога

Даже если США предоставят Украине разрешение на производство ракет-перехватчиков для Patriot, быстро компенсировать дефицит средств ПВО не удастся. Запуск такого производства потребует не месяцев, а нескольких лет. Об этом сообщил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Показателен опыт Германии, которая уже обладает развитой оборонной промышленностью, финансированием и необходимыми специалистами. По словам Золотарева, даже в таких условиях создание предприятия по выпуску современной версии ракет-перехватчиков оказалось длительным процессом.

"В Германии было налажено производство ракет-перехватчиков для Patriot более ранней версии - PAC-2. А предприятие по производству PAC-3 начали строить два года назад, но завод, несмотря на имеющийся технологический и инженерный потенциал, деньги, специалистов, заработает только в конце этого года", - отметил Золотарёв.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

У Украины уже есть пример потенциального сотрудничества с Францией, однако и оно не предполагает мгновенного результата. Политолог подчеркивает, что получение разрешения лишь открывает путь к дальнейшему развертыванию производственных мощностей.

"Например, Франция предоставляет нам лицензию на производство ракет Aster-30, но это не означает, что Украина уже завтра начнёт производить эти ракеты. На это уйдут годы. Тей же Германии потребовалось, как мы видим, почти три года", - подчеркнул политолог.

Наибольший риск для Украины, по оценке Золотарёва, связан с временным разрывом между политическим решением и появлением готовой продукции. Потребность в перехватчиках возникает уже сейчас, тогда как новое производство не сможет дать оперативного ответа.

"Получение лицензии - это не решение проблемы. Нам нужно как-то пережить эту зиму, ведь в этот период нам нечем будет сбивать российские ракеты", - предупредил Золотарёв.

Поставки ракет для Patriot - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Financial Times сообщила, что запасы ракет-перехватчиков для комплексов Patriot значительно сократились. FT отмечает, что истощение запасов союзников привело к случаям, когда во время российских обстрелов ни одна ракета не была перехвачена.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинская сторона активно работает над поиском ракет для систем Patriot в преддверии зимы. Министр отметил, что продолжается поиск ракет PAC-2 и PAC-3 и что партнеры подают "правильные сигналы". Он назвал минимально необходимым количеством не менее 300 перехватчиков для перезимовки.

Политолог Андрей Золотарев заявил, что получение разрешения США на производство высокотехнологичного оружия зависит от изменения позиции президента США. Андрей Золотарев подчеркнул, что получение лицензии на Patriot потребует урегулирования внешнеполитических условий. Производство, по его словам, потребует миллиардов инвестиций и многих лет работы.

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О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965 года в Днепропетровске) - украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996–97), пишет Википедия.

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