На Украину надвигаются дожди и грозы: в каких областях будет бушевать непогода

Нестабильная погода с осадками охватит ряд областей Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 26 августа / фото: УНИАН

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В каких областях Украины прогнозируют осадки

Где днем солнце прогреет воздух до +30 градусов

Погоду в Украине завтра, 26 августа, будет определять атмосферный фронт от циклона над Балканами. Он принесет нестабильную погоду с дождями и грозами в центральных, Закарпатской, Черновицкой областях, а днем - и в большинстве южных областей Украины, а также в южных районах Киевской области.

Как сообщили в Укргидрометцентре, погоду без осадков на остальной территории страны будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над югом Скандинавии.

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"Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, откуда к нам будет поступать прохладный воздух, его влияние будет наиболее ощутимым в северной части, особенно ночью", - говорится в сообщении синоптиков.

В течение дня ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14+19 градусов, в северной части синоптики прогнозируют +8+13 градусов. Днем ожидается от +21 до +26 градусов, на юго-востоке будет теплее - +25+30 градусов.

Погода в Украине 26 августа / фото: facebook.com/UkrHMC

Как изменится погода в Украине в сентябре

Главред писал, что, несмотря на общий прогноз тёплого сентября, синоптики не исключают прихода холодных воздушных масс. В отдельные периоды атмосферные фронты могут быстро принести ощутимое понижение температуры, дожди и порывистый ветер.

Поэтому ситуация, когда несколько тёплых, почти летних дней внезапно сменятся прохладной и дождливой погодой, в сентябре вполне вероятна. Такие колебания являются нормальными для переходного периода между летом и осенью.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце текущей недели, в пятницу, в Украине будет усиливаться область высокого атмосферного давления с севера, и она обеспечит погоду без осадков.

Ранее стало известно, что погода в Украине до 30 августа будет преимущественно сухой и малооблачной. Температура воздуха ожидается на 2–4 градуса выше месячной нормы.

Накануне стало известно, что в последние пять дней августа в Украине температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12–+20 градусов, днем ожидается +22–+30 градусов.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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