Тотальное уничтожение ПВО и авиации России: Силы обороны начали важную операцию

Что сообщили аналитики:
- Украина сосредоточилась на уничтожении российской ПВО
- Силы обороны наращивают ударную кампанию
- Украинские дроны наносят удары по важным для экономики РФ объектам
Силы обороны Украины проводят скоординированную кампанию по подавлению и уничтожению средств противовоздушной обороны страны-агрессора России. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Операция украинских сил по уничтожению ПВО противника в приграничных районах РФ, вероятно, началась в рамках более широкой кампании против российских экономических и военных объектов.
Украина получила первые результаты
В ночь с 23 на 24 августа, по данным командующего СБС Роберта Бровди, Украина поразила истребитель, вертолёт, радары воздушного наблюдения и ряд элементов ПВО России. Также под ударом Сил обороны оказался логистический центр Ozon.
"ISW отмечает признаки усиления украинскими войсками своей ударной кампании по складам Ozon с 22 августа. Украинские войска наносят значительные удары по логистическим центрам Wildberries по всей России примерно с 17 июля, и теперь, похоже, расширяют свою ударную кампанию на склады Ozon в рамках систематической ударной кампании Украины против российских торговых площадок", - добавили аналитики.
Какие проблемы для Кремля создают украинские удары
Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Тимочка, ранее в Кремле считали свой тыл недосягаемым для атак на расстоянии до двух тысяч километров от границы.
Однако в 2026 году украинские дроны начали преодолевать расстояния до 3,5 тысячи километров, что начало разрушать логику Кремля и заставило россиян чувствовать себя незащищенными.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой в России по объемам переработки, остановил работу после атаки украинских беспилотников 21 августа.
Ранее стало известно, что Силы беспилотных систем ВСУ поразили 14 объектов российских войск в Ростовской области, Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму.
Накануне сообщалось, что крупнейший в России логистический склад маркетплейса Ozon в Оренбурге подвергся атаке беспилотников, над ним поднялся столб дыма.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.
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