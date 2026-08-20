Сегодня Силы обороны сбили все вражеские "Калибры" – Зеленский

В результате атаки в столице и регионе повреждены 30 жилых домов, школа, детский сад и детская больница.

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В общей сложности было сбито 93% крылатых ракет / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Ночью оккупанты применили ракеты разных типов и 168 дронов

В общей сложности было сбито 93% крылатых ракет

В Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского удара. К спасательным работам в столице, Броварах и Борисполе привлечены более 600 работников ГСЧС и полиции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Сейчас продолжается ликвидация последствий российского удара по столице и городам Киевщины. Более 600 спасателей ГСЧС Украины и полицейских привлечены к работам в Киеве, Броварах и Борисполе. Благодарен всем, кто помогает нашим людям", - подчеркнул глава государства.

В результате атаки в столице и регионе повреждены 30 жилых домов, школа, детский сад и детская больница. По состоянию на данный момент известно о 15 погибших.

"Этот российский удар был одним из самых циничных, просчитанных и масштабных", - прокомментировал Зеленский.

Ночью оккупанты применили ракеты разных типов и 168 дронов. По словам президента, Силы обороны сбили все вражеские "Калибры". В общей сложности было сбито 93% крылатых ракет.

"Самая большая угроза - баллистика. И это то, что полностью зависит от поставок ракет для "Петриотов" для Украины, а значит, зависит от партнеров нашего государства. Нельзя просто тихо, безразлично и бездейственно созерцать, как россияне разрушают жизнь баллистикой", - заявил президент.

Он добавил, что украинские воины способны эффективно противодействовать врагу при соответствующей помощи партнеров.

Будет ли атаковать РФ Украину 24 августа

Главред писал, что, по словам народного депутата, секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, Россия может использовать День Независимости для нового массированного удара.

Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, хотя и спрогнозировать его сейчас практически невозможно. На сегодняшний день никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа нет, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

Удар по Киеву 20 августа - последние новости

Напомним, Главред писал, что жертвами вражеской атаки 20 августа стали более 10 жителей Киева, а еще один человек погиб в области. Около 40 человек получили ранения.

В Минобороны РФ прокомментировали массированную атаку на Киев и Киевскую область в ночь на 20 августа. В вражеском оборонном ведомстве заявили о якобы "успешном поражении" военных и транспортно-логистических объектов.

Ранее стало известно, что попадания, разрушения и пожары в результате вражеских ударов этой ночью зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.

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