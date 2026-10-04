Главный секрет идеальной жареной картошки: одна добавка меняет все

Вы узнаете:
- Главный секрет заключается в предварительном отваривании картофеля
- Также рекомендуют добавлять небольшое количество соды
Картофель давно стал универсальным продуктом: его варят, превращают в пюре, запекают целиком и даже используют для приготовления домашних чипсов.
Но особенно сложно устоять перед картофелем, который после духовки покрывается румяной корочкой, а внутри остаётся нежным и рассыпчатым, пишет Express.
Добиться такого результата удаётся не всегда. Часто ломтики хорошо пропекаются, но вместо аппетитного хруста снаружи остаются мягкими. Оказывается, исправить это можно с помощью самого обычного продукта - пищевой соды.
Главный секрет заключается в предварительном отваривании картофеля с небольшим количеством соды. Щелочная среда воздействует на поверхность клубней и делает её более рыхлой. В результате образуется дополнительный слой крахмала, который при запекании превращается в особенно хрустящую золотистую корочку.
Что понадобится
- 6 средних картофелин;
- 2–3 столовые ложки морской соли;
- 1 столовая ложка пищевой соды;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 чайная ложка лукового порошка;
- 3 столовые ложки свежего тимьяна;
- чёрный перец по вкусу.
Как приготовить
Картофель очистите и нарежьте примерно одинаковыми четвертинками. В большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль и пищевую соду, затем положите подготовленные кусочки.
После закипания варите картофель около 10 минут. Этот этап лучше не пропускать: именно благодаря ему поверхность ломтиков становится достаточно рыхлой для формирования будущей корочки.
Пока картофель находится на плите, разогрейте духовку и подготовьте один или два противня, застелив их пергаментом.
Готовый картофель аккуратно слейте и переложите в большую миску. Добавьте оливковое и сливочное масло, измельчённый чеснок, луковый порошок, соль и перец. Осторожно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся смесью.
Разложите картофель на противне в один слой. Между кусочками оставьте немного свободного пространства, чтобы горячий воздух мог циркулировать вокруг них. Желательно разместить ломтики срезанной стороной вниз.
Поставьте противень в духовку примерно на 50 минут.
Спустя 30 минут достаньте картофель и переверните кусочки. Посыпьте их свежим тимьяном, предварительно слегка размяв его руками, чтобы он лучше отдал аромат. Верните противень в духовку ещё примерно на 20 минут.
Готовый картофель должен приобрести насыщенный золотистый оттенок и хрустящую поверхность, сохранив при этом мягкую и воздушную середину.
Такой гарнир хорошо подходит как к мясным блюдам, так и к рыбе или овощам. А благодаря небольшому количеству соды добиться выразительного хруста можно без сложных кулинарных приёмов.
Смотрите видео - как хранить картофель:
В видео автор отвечает на вопрос подписчицы о том, как правильно поступить с картофелем сразу после уборки урожая. Он рассказывает о необходимых действиях перед закладкой клубней на длительное хранение и объясняет, какие условия помогут сохранить их качество как можно дольше.
Особое внимание уделено подготовке картофеля после выкапывания, а также мерам, позволяющим снизить вероятность гниения и преждевременной порчи.
Автор последовательно разбирает основные этапы и делится практическими рекомендациями, проверенными опытом огородников.
Советы будут полезны не только опытным дачникам, которые регулярно выращивают картофель, но и начинающим садоводам, делающим первые шаги в уходе за урожаем.
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Об источнике: Express.co.uk
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