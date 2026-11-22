Наши бабушки верили, что вечерняя уборка может прогнать из дома деньги и удачу. Однако за этим суеверием скрывается вполне практическая причина.

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Почему нельзя подметать вечером / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему нельзя подметать вечером

Что предвещает эта народная приметка

Откуда на самом деле взялся этот запрет

Многие ещё с детства слышали от бабушек предостережение, что после захода солнца нельзя подметать пол. Считалось, что вместе с мусором можно случайно вымести из дома деньги, счастье и семейное благополучие. Особенно нежелательной такая уборка считалась после 18:00. Однако у этой старинной приметы есть не только мистическое, но и вполне логичное объяснение. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Maison & Travaux, запрет на вечернее подметание существует во многих культурах мира. В частности, подобные поверья распространены в Индии, странах Африки и Латинской Америки. В то же время исследователи бытовых традиций связывают возникновение этого запрета с особенностями жизни людей в прошлом.

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Почему нельзя подметать пол после 18:00

Согласно древним народным поверьям, подметание после захода солнца могло принести в дом неудачи и финансовые трудности.

Наши предки верили, что вместе с пылью и мусором человек символически выметает из дома благополучие, счастье и положительную энергию.

В некоторых культурах даже существовало убеждение, что вечерняя уборка может потревожить добрых духов, защищающих жилище и его обитателей.

Особенно опасным считалось выметать мусор за порог в темное время суток. Согласно суевериям, это могло привести к потере денег или семейного благополучия.

Именно поэтому старшее поколение часто советовало заканчивать уборку до захода солнца, а всё остальное оставлять на следующее утро.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Почему наши бабушки запрещали подметать вечером

Несмотря на мистическое объяснение, запрет имеет вполне практическое происхождение.

До появления электрического освещения люди были вынуждены убирать дом при свечах или тусклом свете ламп.

В таких условиях было сложно хорошо разглядеть пол, особенно в углах и под мебелью.

Из-за недостаточного освещения человек мог случайно вымести вместе с мусором мелкие ценные вещи, потерять монеты или повредить предметы домашнего обихода.

Кроме того, во время уборки в темноте возрастала вероятность споткнуться, задеть мебель или разбить посуду.

Поэтому предостережение не подметать вечером могло быть обычным правилом безопасности, которое со временем превратилось в народную примету.

В то же время точно установить единое происхождение этого поверья невозможно, ведь подобные запреты возникали в разных культурах.

Что означает вечерняя уборка по фэн-шуй

В традиционных представлениях, связанных с фэн-шуй, дом рассматривается как пространство, в котором важно поддерживать гармонию и равновесие.

Согласно некоторым популярным толкованиям, вечером дом должен накапливать спокойную положительную энергию.

В то же время подметание после захода солнца якобы может нарушить этот баланс и символически вымести из дома благополучие.

Именно поэтому сторонники таких верований рекомендуют проводить основную уборку днём, а вечер оставлять для отдыха.

Однако научных доказательств того, что подметание влияет на удачу, деньги или энергетику дома, нет.

Почему уборку лучше оставить на утро

Даже без народных примет в отказе от поздней уборки есть несколько практических преимуществ.

В конце дня люди часто чувствуют усталость, из-за чего могут становиться менее внимательными и допускать ошибки.

Кроме того, вечерняя уборка способна создавать лишний шум. Перемещение мебели, работа пылесоса или другие хозяйственные дела могут мешать соседям и членам семьи.

Особенно это касается семей с маленькими детьми, которым нужен спокойный вечерний режим.

Отложив необязательную уборку на утро, можно избежать лишней суеты и уделить больше времени отдыху.

Можно ли подметать после захода солнца

На самом деле никаких объективных причин полностью отказываться от вечерней уборки нет.

Если на полу рассыпалась крупа, разбилась посуда или появилось другое загрязнение, его следует убрать сразу, независимо от времени суток.

Главное - обеспечить достаточное освещение и соблюдать обычные правила безопасности.

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