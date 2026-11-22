Коротко:
- Зеленский попросил США разрешить передачу ракет к Patriot
- Ракеты уже оплачены партнерами в рамках программы PURL
- За неделю РФ выпустила 165 ракет и около 2700 дронов
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты разрешить передачу Украине ракет к системам Patriot, которые уже оплатили партнеры в рамках программы PURL. По его словам, именно эта программа остается главным источником антибаллистики для Украины на фоне массированных атак страны-агрессора.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
"Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет к „Пэтриотам", которые уже оплачены партнерами в рамках PURL. И также важно продолжать взносы в программу PURL, которая является нашим главным источником антибаллистики", - написал глава государства.
PURL - механизм, по которому союзники по НАТО финансируют закупку американского оружия для Украины. Программу объявили президент США Дональд Трамп и генсек Альянса Марк Рютте в июле 2025 года.
Сколько ракет и дронов Россия выпустила за неделю
По данным Зеленского, на этой неделе российские оккупанты атаковали 20 регионов Украины. Они выпустили около 2700 дронов, почти 1460 авиабомб и 165 ракет различных типов.
Значительную часть ракет составляли баллистические, в том числе северокорейские. Президент обратил внимание, что именно против такого оружия Украине нужны перехватчики к Patriot.
"На фоне этого особенно сложно понять задержки в поставках антибаллистики для Украины", - подчеркнул Зеленский.
Он также сообщил, что в Димере Киевской области, где в результате атаки дрона частично разрушен подъезд пятиэтажки, продолжается поисково-спасательная операция. По словам президента, девять человек эвакуировали, еще 14 не выходят на связь. Ранее в ГСЧС сообщали, что под завалами могут находиться семь человек.
Кроме того, в результате удара управляемыми авиабомбами по жилым домам в Запорожье ранен ребенок.
Хватит ли Украине ракет к Patriot против российской баллистики?
Президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что одних финансовых обещаний партнеров недостаточно для защиты неба от ракетных ударов.
"Деньги - это хорошо, но ассигнациями ракеты и дроны не собьешь. Нам нужна значительно более серьезная помощь, к которой Европа пока не готова", - подчеркнул эксперт.
Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии Euromaidan Press обратил внимание на масштаб проблемы: по его оценке, нынешних объемов поставок перехватчиков явно не хватает.
"750 ракет в год - абсолютно мало, чтобы эффективно отражать оружие, с которым против нас действуют россияне", - заявил он.
По мнению эксперта, разовые поставки не изменят ситуацию с защитой от баллистики принципиально.
"Передача нескольких ракет вообще не решит проблему защиты от российской баллистики", - добавил Криволап.
Ракеты Patriot для Украины - новости
Как сообщал Главред, в Польше пересмотрели участие в закупках американского оружия для Украины. Премьер Дональд Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что Варшава не будет вносить средства в PURL. Причинами назвали дефицит бюджета и собственные оборонные расходы страны.
Тем временем Россия наращивает удары баллистикой. В начале ноября оккупанты ударили по Украине ракетами из КНДР. Тогда за ночь РФ выпустила 36 баллистических ракет, сбить удалось лишь четыре.
Вопрос перехватчиков всплыл и в контексте мирных переговоров. В США поставили новый дедлайн для завершения войны. Украинская сторона расценивает задержки с перехватчиками для Patriot как инструмент давления на Киев.
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