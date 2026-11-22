Кратко:
- Литва опровергла причастность к атаке дронов на Калининград
- Будрис назвал обвинения в соцсетях ложными
- Вильнюс не разрешал наносить удары по РФ со своего воздушного пространства
Литва категорически отрицает свою причастность к предполагаемой атаке беспилотников на Калининградскую область России. В частности, речь идет о Балтийске, где расположена военно-морская база Балтийского флота РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в своём аккаунте в социальной сети X.
Официальный Вильнюс обнародовал свою позицию после того, как в интернете появились версии о роли страны в этом инциденте.
"МИД Литвы категорически отвергает ложные утверждения, распространяемые в социальных сетях, о возможной причастности Литвы к атаке беспилотников на Калининградскую область Российской Федерации", - написал Будрис.
Воздушное пространство Литвы не предоставлялось для нанесения ударов по РФ
Отдельно глава МИД подчеркнул позицию Вильнюса в отношении воздушного пространства. По его словам, Литва никогда не разрешала использовать свое небо для атак на объекты на территории России, и этот случай не стал исключением.
Готовит ли Россия операцию против стран Балтии
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью "Главред" отметил, что Кремль уже ведет информационную подготовку к возможному нападению на страны Балтии.
"Кремль разворачивает информационную подготовку к возможной "спецоперации" против стран Балтии, и вероятность такого сценария сейчас значительно выше, чем раньше", - подчеркнул эксперт.
Объясняя логику Москвы, эксперт обратил внимание на то, что Кремлю не нужен реальный повод для агрессии.
"Путин даже не ищет повода. Он просто обвиняет других в том, что они хотят напасть на него, а потому он якобы вынужден нападать первым", - подчеркнул Горбач.
Атака на Калининградскую область РФ - что известно
Вечером 21 ноября в Калининградской области РФ объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых ресурсов, вблизи объектов Балтийского флота раздалась серия взрывов, а местные жители слышали звуки беспилотников. На фоне инцидента власти предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом, а в аэропорту Храброво временно ввели ограничения.
Губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил, что система "Беспилотная опасность" сработала из-за подозрительного объекта, который якобы приближался со стороны Литвы, однако проверка не выявила угрозы.
В то же время мониторинговые каналы сообщали об атаке дронов на Балтийск, где расположена главная база Балтийского флота РФ, а также о работе российской ПВО и новых взрывах в районе города.
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