Растению необходимы рассеянный свет, высокая влажность и защита от радиаторов и сквозняков.

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Где поставить папоротник, чтобы он разросся пышной листвой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У какого окна папоротник растет лучше всего

Как по листьям понять, что растению не хватает света

Папоротники особенно требовательны к месту расположения, освещению и влажности. Однако, если поставить растение в правильном месте, оно быстро отблагодарит густым шлейфом зеленой листвы.

Главред решил разобраться, в чём секрет пышных папоротников.

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Где поставить папоротник в доме

Папоротник в квартире лучше всего растет в светлом месте с рассеянным светом. Это может быть подоконник восточного или северного окна, а у южного или западного горшок лучше поставить на расстоянии 1–2 метров от стекла, желательно за шторой, пишет Deccoria.pl.

Прямой палящий солнечный свет вредит нежным листьям, а тёмный угол резко тормозит рост растения, хотя полутень оно переносит.

Не менее важно, что стоит рядом. Папоротник не стоит ставить над батареей, возле камина, под кондиционером или возле окон и балконных дверей, которые часто открывают.

Сухой воздух высушивает кончики листьев, а резкие перепады температуры приводят к тому, что листья темнеют и опадают. Лучше всего подойдет стол или подставка для цветов у окна, подальше от горячего радиатора и холодного воздуха во время проветривания.

Как поливать папоротник

Чтобы растение росло пышно, почва должна постоянно быть слегка влажной: её нельзя пересушивать, но и переливать тоже не стоит. Лишнюю воду из поддона после полива нужно сливать, либо можно поливать растение снизу.

Если влажность в комнате опускается ниже 50%, рядом стоит поставить увлажнитель, опрыскивать листья мягкой водой или поставить горшок на поддон с галькой и водой. Дно горшка при этом не должно касаться воды.

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Как по листьям понять, что света слишком много или слишком мало

Избыток яркого солнца проявляется постепенно: листья бледнеют и теряют цвет, а со временем на кончиках появляются сухие коричневые пятна. Важная подсказка - где именно появились повреждения.

Если листья буреют преимущественно со стороны окна, скорее всего, это солнечный ожог. Тогда горшок стоит отодвинуть от стекла или затенить шторой, но не прятать в тёмный угол.

Недостаток света тоже проявляется не сразу, но затрагивает всё растение. Папоротник редеет, новых листьев появляется меньше, и они вырастают мельче и бледно-зелёными. Растение может заметно наклоняться к источнику света, вместо того чтобы распускать листья каскадом во все стороны.

В таком случае горшок следует постепенно приближать к рассеянному свету, не выставляя его сразу на яркое солнце. Если такой возможности нет, помогут специальные фитолампы.

Чем можно подкормить папоротник – видео:

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