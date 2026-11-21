Главное из заявления Буданова:
- Мира до 1 января 2027 года хотят все
- Реалистичность сроков зависит от многих факторов
- Глава ОП назвал мир к январю "чудом"
Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим. Так он ответил на вопрос о новом сроке завершения войны, который, по данным западной прессы, хочет установить администрация президента США Дональда Трампа.
Комментарий Буданова журналистам обнародовал 24 Канал в Telegram.
Журналистка спросила главу ОП, что он думает о публикациях западных СМИ, согласно которым в Вашингтоне хотят завершить войну до 1 января 2027 года. Буданов отметил, что не знает людей, которые бы этого не хотели, но реалистичность таких сроков зависит от многих факторов.
"Да а кто же не хочет? Скажите, есть ли в мире человек, который не хочет? Я таких не знаю. Реалистично ли это? Ну, зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, это произошло, хотя это будет просто чудо", - сказал Буданов.
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Что известно о сроке, установленном США для завершения войны
О том, что США хотят достичь мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией до начала января 2027 года, 20 ноября сообщила Financial Times со ссылкой на четыре источника.
По данным FT, в Вашингтоне спешат из-за изменения расклада сил в Конгрессе: на промежуточных выборах республиканцы утратили контроль над обеими палатами. Демократы, вероятно, усилят помощь Киеву и санкционное давление на Москву. Белый дом на запрос издания не ответил.
В то же время, как пишет FT, Кремль не торопится: Москва требует Донбасс, отказа Украины от НАТО и ограничений для ВСУ. Два источника издания утверждают, что Россия планирует воздушную кампанию, чтобы укрепить свои позиции, и вряд ли согласится на скорейшее урегулирование.
Какую роль Буданов играет в переговорах
Буданов возглавляет Офис президента с 2 января 2026 года, до этого он руководил Главным управлением разведки Минобороны. 10–11 ноября он входил в состав украинской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
Американскую делегацию на переговорах возглавлял Джаред Кушнер, в ее состав также входил специальный посланник Стив Виткофф. По итогам раунда Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным.
Могут ли США самостоятельно определить сроки завершения войны: мнение эксперта
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду отметил, что Вашингтон не может в одиночку диктовать ход переговоров, ведь на них все больше влияют Европа и Украина.
"Нет, они не определяют ход переговоров самостоятельно, поскольку на переговоры начали влиять Европа и Украина, в отличие от того, как это планировал Трамп в 2025 году", - подчеркнул эксперт.
По словам аналитика, в случае трехстороннего формата Киев будет сидеть за столом переговоров не один, а вместе с европейскими партнерами.
"Зеленский последние несколько дней постоянно говорит, что в переговорах будет участвовать Европа. Если будет трехсторонний формат "Украина - США - Россия", то Украина там будет не одна, а вместе с Европой", - пояснил Клочок.
В то же время эксперт признал, что такая поддержка имеет для Украины и обратную сторону.
"Мы зависим от Европы, Европа это понимает и очень часто использует в своих интересах", - добавил он.
Переговоры о завершении войны - новости
Как сообщал Главред, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялся раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. По завершении переговоров в Абу-Даби представитель украинской делегации Давид Арахамия назвал этот раунд одним из самых сложных. Стороны договорились о крупном обмене пленными, который, по словам российской стороны, должен состояться в течение 2–3 недель.
Президент США Дональд Трамп после саммита в Китае сделал новые заявления по поводу войны. По его словам, Путин хочет дипломатического завершения войны. В то же время, по данным FT, Москва не отказывается от требований относительно Донбасса и внеблокового статуса Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о возможности скорого мира. Он заявил о "окне возможностей" для завершения войны до конца года. Арахамия после раунда переговоров в Абу-Даби также выразил надежду, что решение удастся найти до конца года.
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