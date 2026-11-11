Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

Переговоры в Абу-Даби завершились договоренностью о масштабном обмене пленными. Стороны обсудили вопросы безопасности, территории и дальнейшие шаги США и РФ.

https://glavred.info/analytics/peregovory-v-abu-dabi-zavershilis-osnovnye-zayavleniya-rossii-ukrainy-i-ssha-10811189.html Ссылка скопирована

О чем удалось договориться в Абу-Даби / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Чего удалось добиться Украине, США и России в Абу-Даби

Когда может состояться масштабный обмен военнопленными

О чем Кушнер будет говорить с Путиным в Москве

Второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и страной-агрессором Россией в Абу-Даби завершился после встречи, которая длилась не менее двух часов. Стороны обсуждали архитектуру будущей безопасности, гуманитарные вопросы, перспективы масштабного обмена пленными и дальнейшие шаги по дипломатическому урегулированию войны. В то же время территориальный вопрос остается одним из самых сложных препятствий на пути к достижению договоренностей.

видео дня

Главред выяснил, о чём договорились Украина, США и Россия на переговорах в Абу-Даби, что заявили представители трёх делегаций и какие следующие шаги планируют стороны.

О чём заявила Россия после второго дня переговоров в Абу-Даби

Позицию российской делегации по итогам второго дня переговоров изложил ее руководитель Владимир Мединский. По его словам, участники обсуждали не только войну против Украины, но и более широкую модель европейской безопасности. Мединский утверждал, что американские посредники активно участвовали в дискуссиях и что сторонам удалось достичь определенного взаимопонимания, хотя разногласия остались.

По словам Мединского, Москва выступает за комплексный пересмотр европейских механизмов безопасности, а не за отдельные изменения. Он сравнил ситуацию с проблемой, которую невозможно решить локальными мерами, и заявил о необходимости более широкого международного обсуждения.

"Конфликт в Украине показал, что вся система безопасности в Европе, действовавшая после Ялты и Потсдама, работает очень плохо. И, по сути, болен весь организм. А в Украине просто прорвался нарыв. Поэтому нужно лечить организм в целом. Пластырем здесь не обойтись. Поэтому эта тема была центральной темой переговоров", - заявил Мединский.

Мединский также поставил под сомнение участие европейских государств в переговорах в Абу-Даби и обвинил их правительства в поддержке Украины. По его словам, российская сторона не получала от европейцев конкретных мирных предложений для рассмотрения.

"Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят утвержденный трехсторонний характер. Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то, по сути, они занимаются групповым обманом украинского народа. Они финансируют и поставляют вооружение одной из воюющих сторон. При этом, по сути, способствуют массовой гибели мирного населения. И поэтому мы не очень понимаем, о чем с ними можно говорить", - цинично заявил глава российской переговорной группы.

В то же время Мединский положительно отозвался об американских представителях - посланцах президента США Дональда Трампа - и заявил, что Москва рассчитывает на их посредничество.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Главным практическим результатом гуманитарной части встречи Мединский назвал принципиальную договоренность о новом масштабном обмене пленными между Украиной и Россией. Конкретные параметры, по его словам, должны быть обнародованы позже.

"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут обнародованы в ближайшее время. Американская сторона была одной из самых активных сторон переговоров, и здесь важна роль личности в истории. Посланцы президента Трампа, бесспорно, люди искренние, эффективные и, что самое главное, нацеленные не на пустые разговоры, а на результат", - отметил Мединский.

Глава российской делегации также сообщил, что представители РФ планируют вернуться из ОАЭ в Москву. По информации ТАСС, вылететь в российскую столицу они должны были в тот же день.

Комментируя территориальный вопрос, Мединский заявил, что Россия не намерена отказываться от своих претензий на украинские территории.

"Каждая частичка (ред.) российской земли будет Россией возвращена так или иначе", - ультимативно заявил он.

В то же время генерал Зорин сообщил, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в течение ближайших двух-трех недель.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Каких результатов удалось достичь на переговорах Украины и России

Представитель украинской переговорной группы Давид Арахамия назвал этот раунд одним из самых сложных за время своего участия в дипломатическом процессе, который продолжается с 2022 года. По его словам, российская делегация прибыла с жесткими инструкциями, поэтому в начале переговоры продвигались с трудом.

По словам Арахамии, диалог активизировался после того, как американская сторона предложила сосредоточиться на послевоенном устройстве и безопасности обоих государств. Среди важнейших результатов он также назвал договоренности об освобождении пленных, которые имеют непосредственное значение для украинских семей.

"Я думаю, что, знаете, поскольку я участвую в этом процессе с 2022 года, могу справедливо сказать, что это был один из самых сложных случаев. И, на мой взгляд, россияне прибыли с очень-очень жесткими указаниями, и было очень трудно смягчить ход обсуждения. И я считаю, что то, как вы построили переговоры, осветив послевоенную ситуацию для обеих стран, открыло диалог, и мы начали работать продуктивнее", - сказал Арахамия, обращаясь к представителям США.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Арахамия отдельно подчеркнул важность договоренностей об обмене пленными. По его мнению, несколько последовательных гуманитарных операций могут стать весомым результатом, если позволят вернуть домой многих украинцев.

По оценке Арахамии, нынешние договоренности создают предпосылки для одного из крупнейших обменов за время полномасштабной войны. Он надеется, что уже на следующий день стороны смогут согласовать более конкретные параметры операции.

"Мы, безусловно, упорно работаем, чтобы остановить войну ради каждого человека в Украине, но пока война не закончится, всегда будут люди, которым еще хуже, люди, которые находятся в тюрьме. Поэтому обмен таким большим количеством людей - это большое достижение. Поэтому уже само по себе лучше провести три, четыре, пять таких сессий, чтобы освободить этих людей. Поэтому я надеюсь, что завтра это число будет значительным. Думаю, что уже сейчас есть все предпосылки для того, чтобы это стал действительно крупный обмен, один из крупнейших, если не самый крупный", - заявил Арахамия.

Арахамия также положительно оценил возобновление трехстороннего формата. По его словам, ранее украинская сторона скептически относилась к возобновлению таких встреч, однако нынешний раунд показал, что дипломатический канал снова работает.

В то же время Арахамия считает, что в дальнейшем формат необходимо расширить, привлекая европейские государства. Вопрос безопасности после войны, пояснил он, касается не только Украины и России, но и всего европейского континента.

Арахамия также подчеркнул, что возобновление трехстороннего диалога стало важным результатом, ведь еще ранее украинская сторона сомневалась, что его удастся возобновить в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что следующим шагом должно стать расширение формата с участием европейских государств, поскольку будущая система безопасности напрямую касается всего континента.

"Еще полгода назад мы думали, что до весны вообще не сможем возобновить трехсторонние переговоры. В Осло мы были очень скептически настроены, и я до последнего сомневался, что это удастся. Но теперь переговоры возобновлены. Более того, наша конечная цель - перейти от трехстороннего к многостороннему формату, чтобы европейские страны также сели за стол переговоров. Ведь Украина - часть Европы, поэтому европейские государства должны вместе с нами определять, какой будет система безопасности на континенте", - подчеркнул Арахамия.

Арахамия также сообщил о прогрессе в вопросах, содержание которых украинская делегация пока не готова раскрывать. Он призвал американских представителей продолжить работу и как можно скорее объявить дату следующего раунда.

По его мнению, нынешняя динамика позволяет попытаться найти решение еще до конца года.

"Что касается других вопросов, которые мы пока не можем раскрывать, мы достигли действительно значительного прогресса, и я призываю вас посетить Москву, а затем вернуться к нам, в Дублин, и, знаете, провести вторую сессию, определив дату и объявив её как можно скорее, поскольку, на мой взгляд, у нас есть хороший импульс для того, чтобы найти решение до наступления нового года", - сказал Арахамия.

Почему территориальный вопрос остаётся главным препятствием на пути к миру

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что участники переговоров добились заметного прогресса по отдельным направлениям, однако территориальный вопрос остается самой сложной частью переговоров. Именно от его урегулирования, по словам американского представителя, зависит возможность перехода к реализации договоренностей о послевоенном устройстве.

"Мы надеемся, что их мы тоже сможем урегулировать. Реализация инициатив, касающихся послевоенного устройства мира, невозможна до решения вопроса о территориях", - заявил глава американской переговорной группы.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Отдельно Кушнер рассказал о контактах американской делегации с европейскими представителями, которые не принимали непосредственного участия в трехсторонней встрече. Таким образом, Вашингтон поддерживает коммуникацию с европейской стороной даже за пределами основного переговорного формата. В то же время ранее американский представитель высказывал мнение, что европейским государствам целесообразно определить одного уполномоченного представителя для участия в дальнейших дипломатических контактах.

"Главным вопросом является послевоенный порядок в мире, гарантии безопасности для Украины, недопущение новой войны", - заявил Кушнер.

Еще одним направлением обсуждений стал гуманитарный вопрос. Американский представитель сообщил, что окончательные параметры масштабного обмена пленными должны быть определены на следующий день. Это уточнение дополняет предыдущие заявления представителей Украины и России о принципиальной договоренности о проведении крупной обменной операции.

По завершении встреч в ОАЭ американская делегация планирует продолжить дипломатическую работу в других столицах. Кушнер подтвердил, что вместе со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом отправится в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, а после этого американские представители планируют проинформировать украинского президента о результатах контактов с российской стороной.

"Завтра мы вылетим в Москву для переговоров с президентом Путиным, затем полетим в Дублин, где проинформируем Зеленского обо всем", - рассказал глава американской переговорной группы о дальнейших действиях.

Почему Украина не раскрывает подробностей переговоров в Абу-Даби

Руководитель украинской переговорной группы Кирилл Буданов призвал не разглашать подробности обсуждений до появления конкретных результатов. По его словам, преждевременное обнародование информации может помешать работе над договоренностями.

Буданов подчеркнул, что эффективность дипломатических контактов следует оценивать по результатам, а не по количеству публичных комментариев. Официальная информация, по его словам, будет обнародована, когда появятся основания сообщить о конкретных решениях.

"Вопросы, которые поднимаются в ходе переговоров, - это вопросы переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено", - заявил Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Что может помешать мирным переговорам: Фесенко назвал риски

Противостояние Дональда Трампа с Конгрессом США может отвлечь американскую администрацию от переговоров о завершении войны в Украине и осложнить отношения Киева с Вашингтоном. Дополнительную неопределенность создает возможность изменения внешнеполитического курса американского президента.

Об этом сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью "Главреду".

Ближайшие два года американской политики могут пройти в условиях постоянного противостояния между ветвями власти. Политолог считает, что это будет иметь последствия для международной повестки дня Белого дома.

"В чём риск? Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - предупредил Фесенко.

Отдельный вопрос - возможные изменения во взаимодействии американских властей с Россией. Внутриполитическая борьба в США может сказаться на решениях Трампа в отношении Москвы и дальнейших контактах с Кремлем.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - заявил Фесенко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред