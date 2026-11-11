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РФ атаковала энергетику в восьми областях: какие регионы остались без света

Виталий Кирсанов
11 ноября 2026, 11:18
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В Славянске российский дрон атаковал бригаду энергетиков, а на Харьковщине применяют аварийные отключения.
РФ атаковала энергетику в восьми областях: какие регионы остались без света
Восемь областей частично без света - где ситуация самая сложная / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Коротко:

  • Без света часть потребителей в восьми областях
  • Сложнее всего на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине
  • В Славянске дрон РФ ранил энергетика

Часть потребителей в восьми областях Украины утром 11 ноября осталась без электроснабжения после массированной атаки страны-агрессора РФ на энергетическую инфраструктуру. Наиболее сложная ситуация - в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в прифронтовых регионах.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга, текст которого опубликовало Министерство энергетики в Telegram.

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"В результате обстрелов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что сложной остается ситуация и в прифронтовых регионах из-за боевых действий и постоянных обстрелов. Энергетики работают круглосуточно, однако восстановительные работы затрудняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных ударов.

Что произошло с энергетиками в Славянске?

В Минэнерго также сообщили об атаке на ремонтную бригаду на Донетчине.

"За прошедшие сутки в Славянске на Донетчине во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под удар российского дрона. В результате один работник получил ранение. Его доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметили в министерстве.

Где применяют аварийные отключения?

Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети на Харьковщине вынужденно применяют аварийные отключения. Вернуться к прогнозируемым графикам там планируют после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В большинстве других регионов действуют графики почасовых отключений для населения и графики ограничения мощности для промышленности. Актуальные очереди публикуют облэнерго, поэтому в Минэнерго советуют следить за их сообщениями.

В ведомстве предупредили, что ситуация может меняться очень быстро.

"Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час", - подчеркнули в Минэнерго.

Если свет пропал надолго, зарядить устройства и согреться можно в Пунктах несокрушимости - их адреса есть на официальной карте.

Почему Киевщине и Одесщине сложнее всего со светом?

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду объяснил, что под главным ударом сейчас именно столица.

"В отношении Киева сейчас реализуется именно такой сценарий. В прошлом году мы потеряли значительную часть генерации, новой было построено не так много", - отметил эксперт.

Говоря о том, почему столица оказалась в самом уязвимом положении, Прокип указал на масштабы потребления и зависимость от энергосистемы.

"Чем дальше на восток, тем ситуация сложнее. Но в Киеве сложнее всего, потому что это большой город, здесь большое потребление, значительная зависимость от внешних источников, то есть от энергосистемы", - пояснил Прокип.

Аналитик также допустил, что после столицы враг может сместить фокус на другие крупные города.

"Можно предположить, если в их понимании они "справятся" с Киевом, то переключатся на другие города - Одессу, Чернигов, Сумы или Харьков", - добавил эксперт.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина обратил внимание, что проблема не столько в генерации, сколько в передаче электроэнергии.

"Генерации хватает, но передать ее сложно, потому что собственную генерацию и Днепра, и Киевского региона Россия заранее значительно повредила. И вообще некоторые структуры и объекты генерации остановили работу", - сказал он.

По словам Омельченко, от самих энергетиков сейчас зависит далеко не все.

"Основной фактор сейчас не зависит от энергетиков. То, что они могут, они все делают. А основной фактор, который влияет на состояние энергетики, - это военный", - подчеркнул эксперт.

Атаки на энергетику - новости

Как сообщал Главред, 9 ноября оккупанты нанесли удар по Сумам. Под атаку попал автомобиль с работниками Укрэнерго, трое энергетиков получили ранения. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

Накануне, 8 ноября, россияне атаковали Одесскую область. Под удар попал крупный объект энергетики на севере региона. Часть семей там осталась без электроснабжения.

Укрэнерго заранее предупредило о новых ограничениях. На 11 ноября энергетики анонсировали отключения от 1,5 до 4 очередей. Актуальные графики для каждого региона публикуют облэнерго.

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О персоне: Артем Некрасов

Артем Некрасов - украинский государственный служащий, юрист, специалист в сфере энергетики, первый заместитель Министра энергетики Украины. С 19 ноября 2025 по 14 января 2026 года временно исполнял обязанности Министра энергетики Украины, пишет Википедия.

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