Как вежливо отменить планы в последнюю минуту: основные правила этикета

Чтобы устроить ужин в узком кругу, достаточно предупредить за три дня, а вот об отказе от свадьбы придется сообщить как минимум за две недели.

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Как правильно отменять встречи и свадьбы в соответствии с правилами этикета / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

За сколько дней предупреждать об отмене ужина

Как отказаться от приглашения на свадьбу

Что делать, если билеты уже куплены

Отменить ужин в узком кругу друзей или семьи, согласно правилам этикета, следует не позднее чем за три дня, большую вечеринку - как минимум за 24 часа, а мероприятие с подтверждением участия (например, свадьбу) - за две недели. Главное правило простое: предупредить как можно раньше и искренне извиниться.

Как вежливо отменить встречу без уважительной причины

Отмена без чрезвычайных обстоятельств, особенно в последнюю минуту, считается проявлением плохих манер. Многие, в том числе среди ваших родных и друзей, не считают уважительной причиной ситуацию, когда вам просто перехотелось идти или появилось более интересное предложение, пишет Southern Living.

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В такой ситуации легко поддаться искушению придумать повод, чтобы избежать конфликта. Однако этикет советует быть честным: отменять встречу четко, извинившись, без оправданий и с конкретным предложением, как наверстать упущенное. К некоторому недовольству стоит быть готовым и реагировать на него спокойно.

За сколько дней можно отменить ужин с друзьями

Близкие люди обычно с пониманием относятся к вынужденной отмене, но это не повод до последнего решать, есть ли настроение прийти. Сроки зависят от формата встречи:

ужин или посиделки в узком кругу - предупредить за неделю до мероприятия и желательно не позднее чем за три дня;

большая вечеринка - не позднее чем за 24 часа, достаточно звонка или сообщения с извинениями;

небольшая неформальная встреча - обязательно предупредить заранее, чтобы компания не ждала вас;

отмена в день мероприятия - только звонком хозяину, а не сообщением.

Один отказ, скорее всего, простят, но регулярные отказы обижают друзей и родных и могут обернуться меньшим количеством приглашений. Если вы обещали принести закуски или что-то другое, эти обязательства стоит выполнить при любой возможности.

Как отказаться от приглашения на свадьбу?

Об отказе от участия в свадьбе, благотворительном вечере или другом мероприятии, требующем подтверждения участия, следует сообщить как минимум за две недели. Именно такой срок чаще всего дают кейтеринговым компаниям и другим подрядчикам, чтобы уточнить количество гостей. Более поздний отказ означает, что хозяева потеряют деньги на уже заказанное и время на изменение планов.

Если речь идет о концерте, экскурсии или кино с купленными билетами, других участников нужно предупредить так, чтобы они успели найти вам замену, особенно если вы собирались идти вдвоем. Если вернуть деньги за билет невозможно, стоит предложить оплатить свою долю.

Цель вежливой отмены - не найти себе оправдание, а не дать другим почувствовать себя брошенными или неважными. Поэтому разговор стоит завершить договоренностью о новой встрече или заверение, что человек для вас по-прежнему важен.

В американской школе этикета From the Inside-Out School of Etiquette рассказали, как вежливо отменить планы - смотрите видео:

Чем вредит привычка отменять планы в последнюю минуту?

Эксперт по этикету из Сиэтла Дженнифер Портер в комментарии Yahoo Lifestyle объяснила, что отмена в последний момент обесценивает усилия людей, которые готовились к встрече.

"Проблема с отменой в последнюю минуту заключается в том, что она принижает значение времени и усилий, которые другая сторона вложила в планирование. Если делать так слишком часто с одним и тем же человеком, компанией друзей или семьей, это может негативно сказаться на отношениях", - отметила она.

Этикет - новости

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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