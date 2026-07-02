Правило этикета, о котором знают единицы: как есть мороженое

Вы узнаете:
- В каких порциях по этикету следует есть мороженое
- Когда мороженое можно есть без ложечки
Мороженое - хит лета. Многие едят его с июня по август чуть ли не каждый день. Но при этом мало кто знает, как есть его по этикету.
Главред узнал, что эксперт по этикету и изысканности Алена Калиниченко рассказала на своем YouTube-канале о том, как правильно и элегантно есть мороженое.
Можно ли есть мороженое без ложечки
Калиниченко отметила, что согласно этикету, мороженое нужно есть маленькой ложечкой и маленькими кусочками. Если ложечки нет, её можно попросить в заведении, где было куплено мороженое.
"Избегайте обычного "лизания". Разве вы с друзьями где-то на природе, в полной расслабленности?", - добавила эксперт.
Смотрите видео с объяснением эксперта:
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О персоне: Алена Калиниченко
Алена Калиниченко - эксперт по этикету и изысканности, психолог-терапевт. В соцсетях делится советами и рассказывает о правилах этикета. В Instagram у неё более 7 тысяч подписчиков.
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