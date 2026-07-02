Правило этикета, о котором знают единицы: как есть мороженое

Летом люди часто нарушают одно простое правило.

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Как правильно есть мороженое / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

В каких порциях по этикету следует есть мороженое

Когда мороженое можно есть без ложечки

Мороженое - хит лета. Многие едят его с июня по август чуть ли не каждый день. Но при этом мало кто знает, как есть его по этикету.

Главред узнал, что эксперт по этикету и изысканности Алена Калиниченко рассказала на своем YouTube-канале о том, как правильно и элегантно есть мороженое.

видео дня

Можно ли есть мороженое без ложечки

Калиниченко отметила, что согласно этикету, мороженое нужно есть маленькой ложечкой и маленькими кусочками. Если ложечки нет, её можно попросить в заведении, где было куплено мороженое.

"Избегайте обычного "лизания". Разве вы с друзьями где-то на природе, в полной расслабленности?", - добавила эксперт.

Смотрите видео с объяснением эксперта:

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О персоне: Алена Калиниченко Алена Калиниченко - эксперт по этикету и изысканности, психолог-терапевт. В соцсетях делится советами и рассказывает о правилах этикета. В Instagram у неё более 7 тысяч подписчиков.

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