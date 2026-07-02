Не только знак траура: почему на похороны надевают чёрную одежду

Традиция одеваться в чёрное на похороны возникла в древности по неожиданной для многих причине.

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Черная одежда на похоронах стала традицией не случайно / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему раньше люди надевали чёрное на похороны

Какая королева сделала чёрную одежду традиционной для похорон

В Украине и многих других странах мира принято приходить на похороны в черной одежде. Но выяснилось, что этот цвет не связан со скорбью, а люди надевали черную одежду из-за древних верований в загробный мир.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анна Усик.

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Почему люди начали носить черную одежду на похороны

По словам блогерши, первые традиции ношения черной одежды были связаны не с этикетом или трауром, а со страхом перед умершими.

"На самом деле традиция носить черное на похоронах появилась из-за животного страха перед мертвыми. Люди верили, что умершие могут вернуться. В древности люди верили, что дух умершего не хочет уходить один и ищет себе компаньона среди присутствующих. Люди надевали чёрное, чтобы стать невидимыми на фоне темноты или в задымлённых помещениях. То есть просто маскировались", - пояснила блогерша.

Как чёрная одежда стала традиционной для похорон

Спустя десятки лет черный перестал быть лишь элементом древних суеверий и приобрел статус символа траура.

"Чёрный цвет стал модным стандартом после королевы Виктории, которая носила его 40 лет после смерти своего мужа. До этого похороны были праздником маскировки", - отметила Усик.

Смотрите видео о чёрной одежде на похоронах:

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О персоне: Анна Усик Аня Усик - популярная блогерша. В TikTok у неё более 36 тысяч подписчиков. Аня делится в своём блоге историческими фактами, культурными традициями и интересными видео из жизни.

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