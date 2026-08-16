Золото Сталина: тайный груз советского крейсера нашли в арктическом море

Крейсер HMS Edinburgh затонул в 1942 году вместе с 465 советскими слитками золота. Спустя почти 40 лет водолазы провели опасную операцию по их подъему

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На борту корабля находились 465 золотых слитков / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как сотни золотых слитков почти 40 лет оставались на дне моря

Как водолазы добрались до сокровищ среди обломков и боеприпасов

Почему пять слитков с затонувшего крейсера так и не удалось найти

Британский крейсер HMS Edinburgh затонул в Баренцевом море в 1942 году, унеся с собой сотни советских золотых слитков. Почти четыре десятилетия драгоценный груз оставался на глубине около 240 метров, пока команда водолазов не провела одну из самых сложных спасательных операций XX века.

На борту корабля находились 465 слитков, предназначенных для оплаты военных поставок союзников Советскому Союзу. Чтобы добраться до золота, водолазам пришлось работать среди боеприпасов, прорубать корпус затонувшего крейсера и неделями жить в условиях повышенного давления. Об этом пишет Popular Mechanics.

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Крейсер атаковали немецкие корабли

HMS Edinburgh покинул советский порт 28 апреля 1942 года. Вместе с военным конвоем он направлялся на запад, перевозя золото, которым СССР рассчитывался за необходимые вооружение, технику и другие товары.

Спустя несколько дней конвой обнаружили немецкие силы. В атаку были направлены подводные лодки и эсминцы Кригсмарине.

Крейсер атаковали немецкие корабли / Фото: Wikipedia

Две торпеды попали в Edinburgh и нанесли кораблю тяжелые повреждения. Крейсер лишился возможности самостоятельно двигаться, однако другие суда попытались отбуксировать его в безопасный порт.

Во время нового нападения стало ясно, что спасти корабль не удастся. Экипаж эвакуировали, а сильно поврежденный крейсер затопили, чтобы он не достался противнику.

Вместе с кораблем на дно Баренцева моря ушли 465 золотых слитков. Каждый из них весил приблизительно 10,4 килограмма.

Почему золото десятилетиями не поднимали

Драгоценный груз был застрахован от военных рисков, поэтому сразу после войны дорогостоящую операцию по его извлечению проводить не стали. Первый контракт на подъем золота появился в 1954 году, однако проект вскоре приостановили.

Золото десятилетиями не поднимали / Фото: Hulton Archive

Среди причин называли техническую сложность работ, позицию советской стороны и опасения, что проникновение в корпус может потревожить место гибели моряков. На тот момент водолазное оборудование также не позволяло безопасно работать на такой глубине в суровых условиях Баренцева моря.

Корабль искали по рассказам рыбаков

Главной проблемой оставалось точное местонахождение HMS Edinburgh. Команда изучала военные архивы, свидетельства выживших и сообщения норвежских рыбаков, чьи сети регулярно цеплялись за неизвестный объект.

Весной 1981 года специалисты обследовали предполагаемый район с помощью эхолота и гидролокатора. 14 мая дистанционно управляемый аппарат обнаружил на дне судно, лежавшее на левом борту.

Водолазы прорубались к золоту среди боеприпасов

Людям предстояло работать на глубине около 240 метров, где обычное погружение практически невозможно. Водолазы жили в герметичных камерах с повышенным давлением до 30 дней, а для дыхания использовали смесь кислорода и гелия, снижавшую риск азотного наркоза.

Корабль искали по рассказам рыбаков / Фото: Wikipedia

Изначально попасть внутрь крейсера планировали через пробоину от торпеды. Однако проход оказался завален искореженным металлом и обломками.

Тогда водолазы начали прорубать новый путь через корпус. Только на расчистку прохода к бомбовому отсеку ушла примерно неделя. Дополнительную опасность представляли находившиеся внутри боевые снаряды.

Сигнал "Я нашел золото!" прозвучал 16 сентября

Несколько недель водолазы обследовали внутренние помещения корабля. Переломный момент наступил 16 сентября 1981 года, когда 27-летний Джон Россиер передал по радио долгожданное сообщение: "Я нашел золото!"

Слитки начали поднимать на поверхность в металлической клетке - примерно по 40 штук за один раз. За ходом операции наблюдали представители СССР и Великобритании.

До ухудшения погоды команда успела извлечь 431 из 465 слитков. Часть золота получила компания, организовавшая подъем, остальное разделили между Советским Союзом и британской стороной.

В 1986 году водолазы вернулись к HMS Edinburgh и подняли еще 29 слитков. Таким образом, из первоначального груза удалось найти 460 слитков, а пять остаются на дне Баренцева моря до сих пор.

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Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомим нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

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