РФ ударила дронами по Одесской области: что известно о раненых и "прилетах"

Среди пострадавших – 42-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 32 до 43 лет.

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РФ ударила дронами по Одессе / коллаж: Главред, фото: Силы ТРО, ua.depositphotos.com

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В Одессе взрывы в результате воздушного удара РФ

Среди пострадавших – 42-летняя женщина и трое мужчин

Взрывы прогремели в Одессе в результате воздушного удара страны-агрессора РФ в воскресенье, 16 августа.

Число пострадавших в результате российского удара по Одессе, возросло, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Трое из них госпитализированы", – написал Кипер.

Он уточнил, что среди пострадавших – 42-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 32 до 43 лет.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ

На месте происшествия продолжается ликвидация последствий атаки. Уточняется, что россияне нанесли удар реактивным беспилотником по почтовому отделению в торговом центре в пригороде Одессы.

"К сожалению, к этой минуте известно уже о пяти пострадавших. Четыре человека госпитализированы. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Два жилых дома разрушены. На месте идет ликвидация последствий атаки. Пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь", - напмсал он.

Смотрите видео - удар РФ по Одесскому региону:

/ Скриншот

Эксперт о возможном расширении зоны ударов РФ

Россия работает над увеличением дальности применения FPV-дронов, что в перспективе может привести к расширению территории, которая окажется в зоне потенциальных атак. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, одним из способов решить проблему ограниченной дальности управления беспилотниками может стать использование ретрансляторов сигнала. Такие устройства позволяют поддерживать связь с дроном на большем расстоянии от оператора, потенциально расширяя возможности его применения.

Если подобные технологии будут эффективно развиваться, FPV-дроны смогут угрожать не только районам непосредственно возле линии фронта. В числе городов, которые теоретически могут оказаться в зоне досягаемости в будущем, эксперт назвал Киев и Днепр.

При этом для масштабного использования таких систем России потребуется значительно увеличить производство беспилотников и подготовить больше операторов. Поэтому расширение зоны применения FPV-дронов будет зависеть не только от технических возможностей, но и от производственных ресурсов и наличия квалифицированных специалистов.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские войска нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружения. В результате атаки есть погибшие, раненые и разрушения.

Напомним, Юрий Игнат заявил, что Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Одну из них удалось сбить силам ПВО.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия нанесла удар по жилым кварталам Запорожья. Среди пострадавших - шестеро детей, в том числе трехмесячный младенец.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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