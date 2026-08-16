Более 600 дронов летели на Москву ночью: горят гигантские логистические комплексы

За ночь российские власти насчитали около 600 беспилотников.

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Нападение на Wildberries / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Кратко:

Дроны нанесли удар по Коледино и "Северному Домодедово"

Горит хаб Wildberries площадью более 200 тыс. кв. м

Собянин сообщил о более чем 100 сбитых БПЛА

В ночь на 16 августа Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате удара возник масштабный пожар на территории крупнейшего логистического комплекса Wildberries в Коледино и мультимодального комплекса "Северное Домодедово".

Площадь склада превышает 200 тысяч квадратных метров. Это крупнейший логистический объект компании, сообщают мониторинговые и OSINT-каналы ASTRA и Exilenova+.

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Что известно об атаке

Атака на Москву и Московскую область продолжалась несколько часов. Мэр Москвы Сергей Собянин ночью неоднократно заявлял о якобы сбитых беспилотниках, направлявшихся в сторону столицы РФ.

По словам Собянина, с вечера 15 августа в 6:30 утра 16 августа в направлении Московского региона летели 600 БпЛА. Российское ПВО, как утверждает мэр, уничтожило 201 беспилотник в пределах региона. На местах падения обломков, по его словам, работают экстренные службы

В то же время жители Московской области публиковали кадры последствий атаки. В частности, появились видео масштабного пожара из Подольска, вблизи которого расположен логистический комплекс Wildberries в Коледино.

OSINT-аналитики ASTRA по кадрам очевидцев установили, что пожар возник именно на территории крупнейшего логистического центра Wildberries в селе Коледино. Речь идет о комплексе на Троицкой улице, площадь которого превышает 200 тысяч квадратных метров.

Еще один пожар после ночной атаки произошел в районе Домодедово. По предварительным данным, там горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово".

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Атаки на Россию - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины в ночь на 15 августа нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре - ключевому предприятию российской космической отрасли, где собирают ракеты-носители семейства "Союз". С их помощью запускались не только российские спутники "Рассвет" (аналог Starlink), но и абсолютное большинство других военных спутников.

Напомним, в ночь на 15 августа в российской Самаре раздались взрывы. Местные жители сообщали о "попадании" ракеты по предприятию "ЦСКБ-Прогресс" (ныне "РКЦ Прогресс") - одному из ключевых российских центров разработки ракет-носителей и космических аппаратов. Над городом поднимались столбы черного дыма.

Кроме того, мониторы сообщали, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины атаковали российскую авиабазу "Саваслейка" в Нижегородской области. На ней базируются истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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