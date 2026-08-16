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Лук в яблочном уксусе: закуска, которая будет готова к ужину в тот же день

Анна Ярославская
16 августа 2026, 03:44
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Для маринованного лука понадобятся лишь уксус, вода, соль и мед.
Маринованный лук
Маринованный красный лук - рецепт из пяти ингредиентов за час / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как нарезать лук и не расплакаться
  • Какие специи можно добавить в рассол
  • Как долго хранится маринованный лук

Маринованный красный лук можно приготовить всего из пяти базовых ингредиентов и подать к столу уже через час после закладки в банку. Рецептом поделилась главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

По ее словам, лучше всего использовать лук прямо с грядки или с фермерского рынка. Магазинный лук тоже подойдет, если луковица тяжелая в руке, без пятен, плесени и мягких участков.

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"Одна испорченная луковица испортит всю банку, и вам придется начинать все сначала. Вы сразу поймете, что лук испорчен, как только почувствуете его запах", - предупредила Трейси.

На банку объемом 0,5 литра понадобится одна крупная красная луковица или две-три мелкие, нарезанные очень тонко. Рассол готовят из половины стакана яблочного уксуса (либо смеси яблочного и дистиллированного белого в пропорции 50:50), половины стакана воды, 1,5 чайной ложки соли и 1-2 столовых ложек натурального подсластителя - меда, кленового сиропа или органического тростникового сахара.

Набор специй можно выбрать по вкусу. Это может быть пара ломтиков халапеньо, слайсы красного перца, молотый черный перец, тонко нарезанный чеснок, укроп или семена горчицы - свежие либо сушеные.

Как замариновать красный лук

Лук режут ножом или мандолиной ломтиками примерно 3 мм - так он быстрее размягчится. Тем, кто предпочитает более хрустящую текстуру, Трейси советует нарезать толще. Готовые кольца сразу раскладывают по банкам.

Уксус, воду, соль и подсластитель соединяют в небольшой кастрюле и доводят до кипения на среднем огне. Горячим рассолом аккуратно заливают лук, плотно закрывают крышку и встряхивают банку, пока жидкость не покроет содержимое полностью. Затем крышку снимают, дают заготовке остыть до комнатной температуры и обратной стороной ложки удаляют пузырьки воздуха.

Перед подачей банки отправляют в холодильник минимум на час. Оптимальный вкус - в течение первых трех дней, но храниться заготовка может 2-3 недели.

Для большой порции к пикнику или барбекю удобнее закрыть несколько полулитровых банок - их проще разместить в холодильнике, чем одну крупную емкость.

Как нарезать лук без слез

Отдельный вопрос: как нарезать лук без слез. Здесь работает то же правило, что и у профессиональных поваров: инструмент должен быть максимально острым.

"Тупые ножи, как правило, скорее раздавливают, чем режут, что может повредить клетки лука. В результате в воздух выделяется больше веществ, вызывающих слезотечение", - объяснила Бесемер.

Второй прием - предварительное охлаждение. Луковицу разрезают пополам и держат в миске в холодильнике около тридцати минут либо опускают в ледяную воду.

Автор признает, что дополнительные хлопоты оправданы не всегда, но советует попробовать тем, у кого чувствительная кожа.

Смотрите видео, как правильно резать лук:

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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