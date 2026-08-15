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Почему нельзя примерять чужую обувь: основные предостережения и приметы

Марина Иваненко
15 августа 2026, 15:28
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Чужую обувь издавна не советовали примерять и одалживать: наши предки верили, что вместе с ней можно перенять чужие беды, болезни и неудачи.
Приметы об обуви
Приметы об обуви / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему наши предки не советовали примерять чужую обувь
  • Какие неприятности можно было вместе с ним перенять
  • Почему особенно предостерегали от обмена обувью между подругами

Украинская обрядовая культура издавна придавала особое значение повседневным вещам, ведь верила в их связь с судьбой человека. Одежда и обувь считались своеобразным продолжением личной энергетики, поэтому обращение с ними регулировалось многочисленными обычаями и запретами. Главред расскажет подробнее.

Многие знают о древнем табу на примерку чужих обручальных колец, однако подобное правило касалось и обуви. Как отмечает "24 Канал", в народных верованиях личные вещи связывали с судьбой и жизненным путем их владельца. Наши предки верили, что даже кратковременная примерка чужой пары обуви может символически "изменить путь" человека и принести ему чужие проблемы.

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Чужая обувь и чужая дорога

В народных представлениях обувь была не просто элементом гардероба, защищавшим ноги от холода, грязи или непогоды. Ей придавали особое символическое значение. Через подошву человек постоянно соприкасается с землей, оставляя за собой след. Поэтому считалось, что обувь связана с жизненным путем её владельца.

Верили, что вместе с чужой обувью можно символически перенять часть судьбы человека, который её носил. Если владелец переживал сложные времена, имел проблемы в семье или часто болел, то примерять его обувь считалось нежелательным.

Почему подругам не советовали меняться обувью

Особенно осторожно к обмену обувью относились в девичьей среде. Согласно народным поверьям, если близкие подруги будут носить обувь друг друга, они могут "перепутать свои пути".

Такую примету связывали с возможными ссорами, отдалением и проблемами в отношениях. Считалось также, что чужая вещь может символически отнять покой или удачу своей владелицы.

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Обувь тяжелобольных и умерших

Самые строгие предостережения касались обуви человека, который тяжело болел или умер. В народных представлениях такие вещи могли хранить память о последнем периоде жизни человека, поэтому их не советовали примерять или носить без особой необходимости.

Существовало поверье, что вместе с такой обувью можно перенять чужие болезни, жизненные трудности или потерять собственные ориентиры. Именно с такими представлениями связывали старинные предостережения относительно личных вещей умерших. Подобные поверья о вещах умерших встречаются и в современных публикациях о народных приметах.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Можно ли отдавать свою обувь

Осторожность касалась не только чужой обуви. Считалось, что человек, отдающий кому-то свою ношеную обувь, может символически передать вместе с ней часть собственной удачи, благополучия и жизненной силы.

Конечно, такие представления являются частью народной культуры и суеверий, а не научно подтвержденными правилами. Сам "24 Канал" в материалах о народных приметах подчеркивает, что эзотерические практики и суеверия не являются наукой.

Подобных запретов в традиционной культуре было немало. Например, считалось нежелательным переступать через веник, оставлять пустую посуду на столе или передавать некоторые вещи из рук в руки в определенных ситуациях. Такие правила, согласно народным представлениям, должны были защищать дом, благополучие семьи и ее обитателей от возможных бедствий.

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