Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Историк показал древнее городище, которое до сих пор поражает своими масштабами.

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Историк рассказал о столице ранней Скифии на территории Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube и Google Maps

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Где расположена одна из древнейших столиц в Украине

Как выглядело масштабное скифское городище

В Украине немало древних городов и поселений, история которых уходит далеко за пределы летописной эпохи. Одним из таких мест является скифское городище Валы недалеко от Немирова. Оно было построено еще в VIII веке до нашей эры, а площадь укрепленного поселения превышала 100 гектаров.

Украинский историк Александр Алфёров на своём YouTube-канале показал древнее городище и рассказал о народах, живших здесь тысячи лет назад, их хозяйстве, торговле и значении этого укреплённого центра.

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Где расположена одна из древнейших столиц Украины

По словам историка, скифское городище Валы расположено в нескольких километрах от Немирова. Оно представляет собой масштабный археологический комплекс с мощными оборонительными сооружениями, которые и сегодня позволяют оценить размеры древнего поселения.

"Это скифское городище, построенное в VIII веке до нашей эры", - рассказал историк.

Это городище построили скифы-пахари в 700-х годах до нашей эры. Масштабы поселения впечатляют даже по современным меркам - речь идет о более чем 100 гектарах территории.

Чем занимались жители древнего города

Валы были не просто укрепленным поселением. По словам историка, важную роль в жизни городища играла торговля. Через территорию поселения протекала река Мирка, а само городище было связано с торговыми путями.

Жители городища занимались земледелием, скотоводством и торговлей. Особое значение имели контакты с греческими городами-колониями.

Археологические находки также свидетельствуют о связях местного населения с другими культурами.

"Здесь находят и предметы, связанные с греческими культурами, и, в конечном счёте, с киевской культурой", - добавил Алфёров.

Кто жил на территории городища Валы

История поселения не ограничивается скифским периодом. До появления скифов здесь жили представители трипольской культуры, а впоследствии территория продолжала развиваться.

Смотрите видео с комментариями историка:

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О персоне: Александр Алфёров Александр Анатольевич Алфёров (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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