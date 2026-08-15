Украинский город был древней столицей большого государства: где он расположен

Вы узнаете:
- Где расположена одна из древнейших столиц в Украине
- Как выглядело масштабное скифское городище
В Украине немало древних городов и поселений, история которых уходит далеко за пределы летописной эпохи. Одним из таких мест является скифское городище Валы недалеко от Немирова. Оно было построено еще в VIII веке до нашей эры, а площадь укрепленного поселения превышала 100 гектаров.
Украинский историк Александр Алфёров на своём YouTube-канале показал древнее городище и рассказал о народах, живших здесь тысячи лет назад, их хозяйстве, торговле и значении этого укреплённого центра.
Где расположена одна из древнейших столиц Украины
По словам историка, скифское городище Валы расположено в нескольких километрах от Немирова. Оно представляет собой масштабный археологический комплекс с мощными оборонительными сооружениями, которые и сегодня позволяют оценить размеры древнего поселения.
"Это скифское городище, построенное в VIII веке до нашей эры", - рассказал историк.
Это городище построили скифы-пахари в 700-х годах до нашей эры. Масштабы поселения впечатляют даже по современным меркам - речь идет о более чем 100 гектарах территории.
Чем занимались жители древнего города
Валы были не просто укрепленным поселением. По словам историка, важную роль в жизни городища играла торговля. Через территорию поселения протекала река Мирка, а само городище было связано с торговыми путями.
Жители городища занимались земледелием, скотоводством и торговлей. Особое значение имели контакты с греческими городами-колониями.
Археологические находки также свидетельствуют о связях местного населения с другими культурами.
"Здесь находят и предметы, связанные с греческими культурами, и, в конечном счёте, с киевской культурой", - добавил Алфёров.
Кто жил на территории городища Валы
История поселения не ограничивается скифским периодом. До появления скифов здесь жили представители трипольской культуры, а впоследствии территория продолжала развиваться.
Смотрите видео с комментариями историка:
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О персоне: Александр Алфёров
Александр Анатольевич Алфёров (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
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