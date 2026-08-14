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Дроны РФ стали "слышать" авто: "Флэш" раскрыл опасную тактику оккупантов

Алексей Тесля
14 августа 2026, 21:04
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Враг применяет новую тактику - "ждун" прячется вне поля зрения водителя и использует микрофон.
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"Флэш" рассказал об опасности новой тактики РФ / Коллаж: Главред, фото: Facebook С.Бескрестнова

Главное:

  • Дроны РФ маскируют неподалеку от дорог, по которым передвигается транспорт
  • "Ждун" прячется вне поля зрения водителя и использует микрофон для фиксации проезда

Российские оккупационные войска начали использовать FPV-беспилотники по новой схеме: аппараты маскируют неподалеку от дорог, по которым передвигается транспорт в прифронтовой зоне.

После обнаружения машины такой дрон может внезапно подняться и атаковать ее, сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш").

видео дня

"Враг применяет новую тактику. "Ждун" прячется вне поля зрения водителя и использует микрофон для фиксации проезда транспорта", – написал он.

В качестве подтверждения Бескрестнов опубликовал видео. На кадрах украинский пикап движется по населенному пункту, после чего спрятавшийся за воротами во дворе беспилотник внезапно вылетает навстречу автомобилю.

FPV-дрон
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - новая тактика РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Новая разработка РФ: чем опасна схема дронов

Российские войска, предположительно, нашли способ объединить два типа беспилотников, которые ранее считались несовместимыми. Эксперты впервые зафиксировали применение дрона "Молния" под управлением другого БПЛА - "Герберы".

Такое сочетание может расширить возможности российских беспилотных систем и сделать их применение более гибким.

Оба аппарата используют МЭШ-модемы, работающие в одном частотном диапазоне и выпускаемые одним китайским производителем. Однако раньше установить связь между ними не удавалось из-за программных лицензионных ограничений.

Теперь появление такой связки свидетельствует о возможном обходе прежних ограничений и создании новой схемы управления беспилотниками.

Российские удары по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия может усилить удары баллистическими ракетами по Киеву из-за стремления Кремля одержать "победу" накануне выборов в Госдуму РФ в сентябре.

Напомним, заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Андрей Лебеденко рассказал, что Россия сократила масштабы ракетных программ и сосредоточилась на развитии ударных беспилотников, в частности новых модификаций "Шахедов".

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактику ударов по Киеву, чаще применяя баллистические ракеты и быстрые реактивные дроны. Новые типы БПЛА, в частности "Бандероль", затрудняют работу украинской ПВО из-за высокой скорости.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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