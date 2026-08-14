"УЗ" меняет стоимость билетов в зависимости от даты: когда покупать дешевле

Стоимость проезда может зависеть от даты покупки, степени заполненности вагона и периода, на который приходится поездка.

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"УЗ" меняет стоимость билетов в зависимости от даты / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Кратко:

Отдельная система коэффициентов предусмотрена для вагонов СВ

Помимо даты покупки, на цену влияет время года

Цена билетов на поезда "Укрзализныци" формируется с учетом нескольких коэффициентов. Стоимость проезда может зависеть от даты покупки, степени заполненности вагона и периода, на который приходится поездка. Об этом говорится в приказе Министерства развития общин и территорий Украины.

Отдельная система коэффициентов предусмотрена для вагонов СВ, а также вагонов 1-го класса поездов "Интерсити". В этом случае цена зависит, в частности, от того, насколько заранее пассажир оформляет билет.

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Если приобрести билет за 20 суток до отправления поезда, применяется базовый коэффициент 1. При покупке ближе к дате поездки коэффициент повышается, а вместе с ним увеличивается и стоимость проезда:

за 15-19 суток до отправления – на 15% (коэффициент 1,15);

за 10-14 суток – на 17% (1,17);

за 5-9 суток – на 20% (1,2);

за 1-4 суток – на 25% (1,25);

в течение суток до отправления – на 30% (1,3).

То есть, если базовая стоимость билета составляет 1000 грн, то при покупке в течение суток до отправления тариф с учетом этого коэффициента составит уже 1300 грн.

Кроме того, помимо даты покупки, на цену влияет время года. Самый высокий коэффициент (1,2) для СВ и 1-го класса действует летом с 11 июня до конца августа, то есть увеличивает таким образом базовый тариф на 20%. Зато с 10 по 31 января коэффициент составляет 0,85, то есть цена по этому показателю уменьшается на 15%.

Кроме того, для СВ и 1-го класса "Интерсити" может учитываться заполняемость вагонов. При низкой заполняемости коэффициент может снижать цену до 20% (0,8), а при высокой – повышать её до 20% (1,2).

То есть на практике на цену могут одновременно влиять несколько факторов: когда был куплен билет, на какой период приходится поездка и сколько свободных мест осталось в вагоне.

В то же время для поездов "Интерсити+" действует скидка 10%, если оформить поездку сразу "туда и обратно", за исключением вагонов 1-го класса.

Новости "Укрзализныци":

Ранее Главред сообщал, что "Укрзализныця" объявила о запуске нового регионального поезда №854/853, который будет курсировать между Днепром и Харьковом. Новый рейс начнет работу уже с 19 июня.

Тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов с 18 апреля 2026 года выросли ориентировочно на 20%. Соответствующая индексация предусмотрена приказом Министерства развития громад "Об утверждении Изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток - Запад" №544 от 17 марта этого года, который вступил в силу.

"Укрзализныця" ввела платный Wi-Fi в поезде дальнего следования. Пассажиры могут воспользоваться интернетом по тарифу 120 грн в сутки.

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Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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