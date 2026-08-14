"Критические регионы": названы области, которым грозит "блэкаут"

При неблагоприятной ситуации отключения могут занимать до половины суток, предупредил Юрий Корольчук.

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Каким регионам грозит отключение электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

Важное из заявлений Корольчука:

Критические регионы остаются прежними

Отключения могут занимать до половины суток

Минувшей зимой в отдельных районах Украины электричество иногда появлялось лишь на несколько часов в сутки.

Если масштабные отключения повторятся, последствия для разных областей страны могут существенно отличаться, считает энергетический эксперт Юрий Корольчук.

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"Критические регионы остаются прежними – Киевский регион или центральный – он затрагивает соседние области. Далее идут Чернигов, Сумская область, Харьков, Одесский регион, Запорожье, Днепр. Львов также находится в критической ситуации – там есть объекты, которые могут пострадать от ракетных ударов, и там могут возникнуть более длительные перебои с электроэнергией", – предупреждает эксперт.

По оценке специалиста, при неблагоприятной ситуации отключения могут занимать до половины суток.

"И из этих 12 часов в сутки электроэнергии будет больше в ночное время. В утренние пики потребления, в вечерние – её может вообще не быть. Пессимистический вариант предполагает, что электроэнергии может не быть и сутки – когда будут проводить какие-то ремонтные аварийные работы после обстрелов", – сообщает Корольчук.

Особенно сложной, по его словам, может оказаться ситуация в столице. Ограничения связаны в том числе с состоянием теплоэлектроцентралей и недостаточной пропускной способностью отдельных подстанций.

"В Киеве в связи с ТЭЦ проблема с электроэнергией сохраняется, начиная с позапрошлого года. Дефицит есть, и подстанции слабые. Они просто не смогут передать от генерирующих мощностей с запада необходимый объем электроэнергии", – считает Корольчук.

/ Главред

В Киеве готовят перечень жителей на случай отсутствия отопления

В столице формируют данные о горожанах, которым может потребоваться временное размещение, если из-за чрезвычайной ситуации отопление в домах будет отсутствовать продолжительное время.

Заместитель главы КГГА Марина Хонда сообщила, что прежде всего в такие списки включают одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью и семьи с детьми, которым требуется дополнительная помощь.

По ее словам, необходимость заранее определить таких жителей стала особенно очевидной после ситуации прошлой зимой. Тогда выяснилось, что у городских служб нет полной информации о людях, которые могут оказаться наиболее уязвимыми при длительном отсутствии тепла.

Ситуация в энергетике - последние новости

Ранее Главред писал, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

Как сообщалось, сценарий, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы со светом и отоплением, весьма вероятен. Украинцам уже сейчас стоит готовиться к сложному отопительному сезону.

Напомним, что планы по обеспечению энергетической устойчивости столицы и регионов физически невозможно полностью реализовать до 1 сентября, поскольку на отдельные объекты потребуется от 9 до 24 месяцев работ.

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О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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