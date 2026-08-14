Людей призывают собирать сосновые иголки и посыпать их солью: в чем причина

Высушенные иголки в сочетании с крупнозернистой солью служат освежителем для шкафа и комнаты, основой для ванночки и наполнителем для подушки.

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Как можно использовать сосновые иголки в быту / Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как сделать ароматизатор для шкафа из хвои и соли

Как приготовить хвойную ванночку для ног

Для чего хвойную подушку держат у кровати

Сосновую хвою, которую обычно сгребают под деревом и выносят на свалку, в быту можно с пользой использовать как минимум четырьмя способами - от ароматизатора для шкафа до наполнителя подушки против головной боли. Ключевое условие - иголки должны быть чистыми, сухими и без признаков гниения, а в качестве рабочего вещества для них выступает крупнозернистая соль, сообщает УНИАН.

До сих пор у этого материала было, пожалуй, только одно очевидное применение - мульчирование грядок на даче, поэтому остальная часть собранного материала просто уходила в отходы. Заготавливать иголки рекомендуют летом и сразу с расчетом на несколько месяцев использования.

Базовая технология одинакова для большинства рецептов: собранные иголки раскладывают на бумаге и подсушивают естественным путем около недели, после чего смешивают с солью грубого помола в пропорции 1:1.

Ароматизатор для шкафа и комнаты

Затхлый запах в шкафах с текстилем - типичная проблема, с которой пытаются бороться с помощью покупных саше и химических освежителей. Смесь соли и хвои распределяют по тканевым мешочкам и оставляют на полках с одеждой: аромат держится несколько месяцев, а когда ослабевает, мешочек достаточно встряхнуть или капнуть на него эфирное масло.

Для помещений ту же смесь пересыпают в банки или другие открытые емкости и ставят на кухне, в гостиной или прихожей. Здесь действуют оба компонента одновременно: иголки отдают запах, а соль впитывает избыточную влагу из воздуха. Для разнообразия аромата в банку добавляют палочку корицы или звездочку бадьяна.

Ванночка для ног и подушка против мигрени

После долгих прогулок или дачных работ хвою используют по-другому. Промытые иголки заливают литром кипятка и настаивают полчаса, затем настой процеживают через марлю или тонкое сито, добавляют 2 чайные ложки соли крупного помола и выливают в таз с теплой водой - держать ноги в такой ванночке рекомендуют 15–20 минут.

Еще один способ применения пришел из народной практики, где у кровати держат можжевеловую подушку для лучшего сна. Аналогично действует и хвойная смесь: смесь иголок с солью пересыпают в льняную ткань и завязывают узлом или шьют небольшую подушку, которую размещают неподалеку от спального места.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяются через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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