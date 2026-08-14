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Минобороны РФ цинично угрожает "заморозить" украинцев: в ЦПД резко ответили

Анна Косик
14 августа 2026, 11:13
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Зимой действительно может не быть света и тепла, но только не у украинцев.
Минобороны РФ цинично угрожает
В Украине отреагировали на дерзкое заявление России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/mod_russia

Кратко:

  • В России угрожают заморозить украинцев этой зимой
  • Украина готовится принять ответные меры в холодное время года
  • Россияне зимой могут остаться без света и тепла

Минобороны страны-агрессора России цинично опубликовало 14 августа в Telegram-канале якобы предупреждение для украинцев о "заморозке" зимой. К краткой подписи оккупанты добавили фото "Шахеда" с подписью "как снег на голову".

На эту публикацию отреагировал глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко. В ответ он анонсировал отсутствие света и тепла зимой, но не у украинцев.

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Минобороны РФ цинично угрожает
Сообщение Минобороны РФ / фото: скриншот

"Я бы тоже мог выложить там кусочек фото баллистики или какого-нибудь нашего дрона и тоже что-то подобное написать. Но зачем, если Минобороны РФ таким образом и так обратилось к россиянам", - отметил он.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

По словам Коваленко, россияне теперь могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, а у некоторых - и тепла, наряду с топливом.

"Зеркало всегда работает. Что посеешь - то и пожнёшь", - подчеркнул глава ЦПД.

Минобороны РФ цинично угрожает
Реакция Андрея Коваленко на заявление Минобороны РФ / фото: скриншот

При каком условии РФ не сможет уничтожить критически важные системы Украины зимой

Главред писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, за счет рассеивания Украина может избежать катастрофических последствий российских атак. Это касается всех жизненно важных систем: энергетики, электроэнергии, тепла, водоснабжения, водоотведения и т. д.

Если Украина займется распределением, у россиян не будет смысла наносить удары по тысячам когенерационных установок. У них просто не хватит столько ракет. И это касается не только непосредственно систем жизнеобеспечения. Это касается топлива, еды, одежды, строительных материалов.

Подготовка Украины к зиме - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что Украина постепенно вступает в фазу активной подготовки к очередному отопительному сезону, который может стать самым тяжелым испытанием за время полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что скорость и качество подготовки к новому отопительному сезону в Киеве и городах-миллионниках не соответствуют реалиям. Поэтому украинцам нужно готовиться к сложной зиме.

Накануне стало известно, что Россия готовится превратить следующий отопительный сезон в новый инструмент давления на Украину, нанося удары по объектам генерации электроэнергии и тепла.

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О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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