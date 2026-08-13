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Женщина попробовала сумасшедший способ охладить дом в жару, и он сработал

Константин Пономарев
13 августа 2026, 21:38
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Британка проверила необычный лайфхак и покрыла окна обычным греческим йогуртом. Высохший слой уменьшил солнечный свет и помог сохранить прохладу.
Женщина попробовала самый странный способ охлаждения дома во время жары
Женщина попробовала самый странный способ охлаждения дома во время жары / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, SWNS

Вы узнаете:

  • Почему британка решила намазать окна обычным греческим йогуртом
  • Насколько прохладнее стало в доме после необычного эксперимента
  • Что произошло с йогуртом после высыхания и куда исчез его запах

Жительница Великобритании испытала необычный способ защиты дома от летней жары. Вместо штор, пленки или специальных покрытий она нанесла на окна обычный греческий йогурт.

Несмотря на странность метода, результат оказался вполне ощутимым: температура в одной из комнат снизилась примерно на 1,5°C. Об этом пишет Mirror.

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Необычный эксперимент провела 42-летняя инженер-строитель Эмма Кент из Хитчина. Женщина решила проверить дешевый лайфхак в разгар очередной волны жары в Великобритании, где температура воздуха может подниматься до 38°C.

Зачем наносить йогурт на окна

Секрет метода заключается не в охлаждающих свойствах продукта. Высыхая на внешней стороне стекла, йогурт образует непрозрачный слой, который частично блокирует солнечный свет.

"Сам по себе йогурт не охлаждает дом. Но если нанести его снаружи окон, он препятствует проникновению солнечного света и, следовательно, не позволяет дому нагреваться", - объяснила британка.

Йогурт образует непрозрачный слой, который частично блокирует солнечный свет
Йогурт образует непрозрачный слой, который частично блокирует солнечный свет / Фото: SWNS

Перед экспериментом женщина охладила дом ночью, а затем покрыла окна йогуртом. Уже на следующий день она заметила разницу: помещение стало медленнее нагреваться под воздействием солнца.

По словам британки, в комнате на верхнем этаже температура оказалась примерно на 1,5°C ниже. Кроме того, необычное покрытие уменьшило яркие солнечные блики, из-за которых находиться в помещении было некомфортно.

Йогурт высох и перестал пахнуть

На первый взгляд у такого способа есть очевидный недостаток - запах кисломолочного продукта на стекле Однако Кент утверждает, что эта проблема исчезла практически сразу.

По ее словам, запах ощущался только около двух минут. После высыхания йогурт превратился в твердое непрозрачное покрытие и больше практически ничем себя не выдавал.

Женщина призналась, что чувствовала себя довольно странно
Женщина призналась, что чувствовала себя довольно странно / Фото: SWNS

Женщина призналась, что чувствовала себя довольно странно, когда доставала принадлежности для покраски, а вместо краски наливала в лоток греческий йогурт. Тем не менее она решила довести эксперимент до конца и осталась довольна результатом.

Наносить продукт советуют один раз тонким слоем на наружную поверхность окна и дождаться полного высыхания. Получившееся покрытие способно сохраняться в течение нескольких недель (до дождя, мытья окон или другого контакта с водой).

Во сколько обошелся необычный способ.

Еще одним преимуществом эксперимента оказалась его стоимость. На обработку окон ушло около пяти минут, а необходимые продукты обошлись приблизительно в 2,50 фунта стерлингов. В Украине цены на греческий йогурт в зависят от производителя, объема и жирности, составляя в среднем от 55 до 210 грн.

Идею британка обнаружила на сайте Heatwave Toolkit, где собраны способы защиты помещений от перегрева.

Вскоре после первого нанесения к дому приехали мойщики окон и без труда смыли высохший йогурт. После этого Кент решила повторить эксперимент и снова нанесла продукт на стекла.

Ранее Главред писал о том, что простой фокус заметно охладит дом в жару. С наступлением летнего зноя многие ищут способы снизить температуру в доме без лишних расходов на электроэнергию.

Также сообщалось о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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