Кондиционер не нужен: простой фокус заметно охладит дом в жару

Один из самых эффективных лайфхаков — вечером повесить влажную простыню или большое полотенце возле открытого окна.

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Раскрыт один из самых эффективных лайфхаков во время жары

Нужно закрывать окна и шторы в самые жаркие часы дня

С наступлением летнего зноя многие ищут способы снизить температуру в доме без лишних расходов на электроэнергию.

Эксперты советуют обратить внимание на простой метод, который помогает сделать воздух в помещении заметно свежее, пишет Express.

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Один из самых эффективных лайфхаков — вечером повесить влажную простыню или большое полотенце возле открытого окна. Проходя через влажную ткань, воздух естественным образом охлаждается и помогает создать более комфортный микроклимат в комнате.

Дополнительно специалисты рекомендуют закрывать окна и шторы в самые жаркие часы дня, особенно если они выходят на солнечную сторону. Светоотражающие плёнки на стеклах также способны уменьшить нагрев помещений.

Снизить температуру помогут и другие простые привычки: запускать стиральную машину и духовку утром или поздно вечером, сушить бельё на улице и по возможности готовить блюда, не требующие длительной термической обработки.

Немногие знают, что обычные лампы накаливания выделяют значительное количество тепла. Замена их на светодиодные аналоги позволяет не только сократить расходы на электричество, но и уменьшить нагрев комнат.

Во время жары полезно отключать от сети зарядные устройства, ноутбуки и другую технику, которая продолжает выделять тепло даже в режиме ожидания. Также стоит следить за состоянием холодильника: чистые вентиляционные элементы и своевременная разморозка помогают прибору работать эффективнее и меньше нагревать кухню.

Для лучшей циркуляции воздуха вентиляторы рекомендуется устанавливать ближе к полу, где воздух обычно прохладнее. Вечером можно направлять поток воздуха в сторону окна, чтобы быстрее вывести накопившееся тепло наружу.

Дополнительный комфорт создадут лёгкие хлопковые или льняные накидки на мебель, а часть домашних дел и отдыха в жаркие дни лучше перенести на открытый воздух, чтобы не перегревать помещение.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

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