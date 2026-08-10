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Как убрать пыль с растений: простой трюк, который заменит нудное протирание листьев

Анна Ярославская
10 августа 2026, 12:24
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Трейси Бесемер рассказала, как помыть листья комнатных растений без грязи и лишних усилий.
Комнтные цветы
Пыль на растениях - простой способ быстро очистить листья дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как быстро протереть пыль с комнатных растений
  • Почему грязные листья вредят фотосинтезу
  • Простой способ убрать пыль с помощью полиэтиленового пакета и душа

Пыль на листьях комнатных растений блокирует фотосинтез и создает благоприятные условия для вредителей. Однако существует способ избавиться от нее быстро и без грязи. О простом лайфхаке рассказала главный редактор и ведущий автор популярных материалов портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

По ее словам, в природе листья растений очищаются благодаря дождю и ветру, однако в помещениях пыль накапливается даже при идеальной чистоте в доме. Это касается любых комнатных растений, независимо от того, насколько аккуратно за ними ухаживают.

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"Пыль образует липкий барьер, который предотвращает и замедляет фотосинтез, а также обмен кислорода, углекислого газа и влаги через листья. Кроме того, он обеспечивает защиту для вредителей, позволяя им незаметно поражать растения - в частности, паутинных клещей, мучнистых червецов и тлю", - отметила Бесемер.

Как помыть листья без грязи

Самый простой способ очистить листья - поставить растение под душ, однако без дополнительных мер вода размывает почву и создает беспорядок в ванной.

"Мы ставим горшок с растением в полиэтиленовый пакет и завязываем его вокруг основания растения. Вода все равно будет попадать в почву, но таким образом ее будет достаточно, но поток не хлынет. Это защищает почву от вымывания водой из горшка, предотвращает полное переувлажнение почвенной смеси и помогает сохранить горшок сухим", - рассказала Трейси.

Для процедуры стоит использовать теплую воду, которая размягчает липкую пыль, и напор, достаточно сильный для очистки листьев, но не такой, который может их повредить.

Опрыскивать рекомендуется и нижнюю сторону листьев, а после процедуры дать растениям высохнуть естественным путем в течение примерно пятнадцати минут.

Бонусная процедура для растений

Тем, кто хочет уделить растениям немного больше внимания, Бесемер предлагает дополнительно воспользоваться паром во время мытья листьев.

"Направьте душевую лейку в угол, чтобы вода не попадала на растения. Включите горячую воду, закройте душевую занавеску и оставьте воду включенной достаточно долго, чтобы в душе образовался пар. Выключите воду и держите занавеску и дверь ванной комнаты закрытыми", - посоветовала Бесемер.

По ее словам, такую процедуру стоит проводить раз в пару месяцев, а растения, которые слишком большие для переноса в ванную, придется чистить вручную.

Смотрите видео - Как почистить комнатные растения от пыли и грязи:

Как писал Главред, даже самые заботливые владельцы комнатных растений иногда забывают вовремя их полить. Некоторые растения способны без особых последствий пережить кратковременную засуху, другие - могут пострадать очень сильно.

Однако в любом случае длительный недостаток влаги вызывает стресс: корни начинают страдать, рост замедляется, а листья вянут и опадают. Но даже если растение выглядит безжизненным, это еще не означает, что его невозможно спасти. При правильном уходе многие пересушенные цветы способны восстановиться. Читайте - как оживить комнатные растения, если вы забыли их полить.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов:

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Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы.

Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

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