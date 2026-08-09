'Наравне с Киевом': РФ может взять на прицел еще один крупный город Украины

Коваленко не исключает, что массированные атаки на юг станут регулярными.

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Россия может усилить удары по Одессе / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Коваленко:

Атака на Одесскую область стала рекордной по масштабу

Город рискует оказаться в одном ряду с Киевом

Стоит готовиться к тяжелому осенне-зимнему периоду

Одесса и Одесская область в ночь на 9 августа подверглись самой масштабной атаке за весь период полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, Россия может попытаться сделать массированные атаки на Одессу системными.

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Кроме того, обозреватель не исключает, что город может оказаться среди основных целей наравне с Киевом.

"Я не удивлюсь, если противник, который тщательно изучает наши слабые места и очень хорошо о них знает, сможет сделать такие удары систематическими и превратить Одессу в зону неизбежных ударов наравне с Киевом, с периодическими ограниченными налетами между основными ударами", - сказал он.

Украинцев ждет тяжелая осень и зима

Коваленко добавил, что рассчитывать на скорое облегчение ситуации не стоит.

По его словам, сложившиеся тенденции указывают скорее на дальнейшее обострение, поэтому стоит заранее готовиться к сложному осенне-зимнему периоду.

"Зима 2025–2026 годов покажется отпуском на Лазурном берегу по сравнению с тем, что нас с такими тенденциями ждет в 2026–2027 годах", - подытожил обозреватель.

Россия готовит масштабные удары по энергетике

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели.

Отмечается, что для атак противник может задействовать стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальный ущерб до 24 августа.

"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - отмечают аналитики.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары по Одессе - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на воскресенье, 9 августа, страна-агрессор Россия массированно атаковала Одессу ракетами и дронами. В результате вражеского удара повреждены жилые дома и инфраструктура, есть множество пострадавших.

21 июля российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе. В центре города повреждена гражданская инфраструктура - фасад и остекление четырехэтажного жилого дома, а также прилегающие здания.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Одесская область на протяжении многих лет остается одной из главных целей российских атак, и причина этого - не только география. Длинная береговая линия, соседство с Румынией и Молдовой и сосредоточенная здесь морская логистика делают область стратегически выгодной целью для врага.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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