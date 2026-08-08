РФ объявила "свободную охоту": где оккупанты существенно усилят атаки дронами

Опасность растет для некоторых целей в одной из областей Украины.

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Для жителей Херсонской области растёт опасность / Коллаж: Главред, фото: t.me/zedigital, скриншот с YouTube

Что сообщил Прокудин:

Россияне планируют усилить удары дронов по автомобилям в Херсонской области

Враг начинает "свободную охоту" в прифронтовом регионе

Риски ударов возле АЗС, рынков и супермаркетов возросли

Оккупационная армия страны-агрессора России получила указание усилить дронный террор в Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Силы обороны Украины узнали, что россиянам приказали начать так называемую "свободную охоту" на автотранспорт с применением БПЛА, в частности с оптоволоконным управлением.

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"Для реализации этих террористических намерений оккупанты увеличили присутствие своих дронных расчетов в регионе. Особое внимание россиян приковано к автомобилям, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт Сил обороны", - говорится в сообщении.

Также возрастает риск ударов вблизи мест значительного скопления автомобилей, в частности возле супермаркетов, рынков и АЗС. Поэтому в ближайшие недели жителям Херсонской области следует быть максимально бдительными.

Херсон / Инфографика: Главред

Какова цель российских ударов по прифронтовым городам

Главред писал, что, по словам Сергея Бескрестнова, Россия активизировала атаки на автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины, однако такие удары не приведут к нехватке топлива для населения.

После успешных ударов украинских сил по российской логистике противник решил сосредоточиться на уничтожении гражданской топливной инфраструктуры. Для атак на объекты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях оккупанты используют ударные беспилотники различных типов, в частности "Шахеды", а также дроны крылатого и роторного типа.

Удары РФ по Херсонской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты продолжают целенаправленные атаки на гражданское население Херсонской области. Очередным доказательством этого стало видео, на котором ударный беспилотник в течение почти минуты преследует мужчину, приехавшего продавать овощи на рынке в Херсоне, после чего сбрасывает взрывчатку прямо на него. Пострадавший выжил, однако получил многочисленные ранения.

Ранее, в ночь на 6 августа, Россия атаковала Херсон. В результате атаки в городе из-за повреждения объекта критической инфраструктуры полностью отключилось электричество. Восстановление продолжалось несколько часов.

Накануне власти Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации из-за ухудшения ситуации с безопасностью и увеличения территории российских обстрелов. В перечень включили новые населенные пункты, микрорайон и некоторые улицы Херсона.

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О персоне: Александр Прокудин Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.

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