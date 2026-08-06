Областной центр Украины полностью остался без света: в ОВА назвали причину

Что сообщил Прокудин:
- Россия атаковала объект критической инфраструктуры Херсона
- В городе отсутствует электроснабжение
- Энергетики пытаются восстановить электроснабжение для жителей Херсона
Страна-агрессор Россия атаковала в ночь на 6 августа Херсон. В результате атаки в городе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, Херсон в настоящее время остается без электроэнергии. Работа по ликвидации последствий удара РФ продолжается.
"Будем делать все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней", - подчеркнул он.
Глава ОВА также призвал жителей города не перегружать сеть после появления электроэнергии, в частности воздержаться от использования кондиционеров, бойлеров, электроплит, стиральных машин и другой мощной техники.
Будут ли в Украине отключения света на фоне жары - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам эксперта по вопросам энергетики Станислава Игнатьева, в настоящее время энергосистема готова пережить период жары без серьезных проблем.
Для обеспечения стабильного электроснабжения продолжается масштабная подготовительная работа. Основная цель - минимизировать риски возникновения проблем на объектах энергетической инфраструктуры.
Последние новости Херсона и области
Напомним, Главред писал , что российские оккупанты продолжают целенаправленные атаки на гражданское население Херсонской области. Очередным доказательством этого стало видео, на котором ударный беспилотник в течение почти минуты преследовал мужчину, приехавшего продавать овощи на рынке в Херсоне.
Ранее власти Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации из-за ухудшения ситуации с безопасностью и увеличения территории российских обстрелов. В перечень включили новые населенные пункты, микрорайон и некоторые улицы Херсона.
Накануне сообщалось, что российские войска продолжают атаковать Херсон. В начале лета в результате попадания вражеских дронов в одном из районов города загорелись квартиры в многоэтажном жилом доме и возникли масштабные пожары.
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О персоне: Александр Прокудин
Александр Сергеевич Прокудин - украинский государственный служащий. Председатель Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
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