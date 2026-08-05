Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атак

Россия меняет сценарий войны и готовит новые дары ракетами KN-23 из КНДР. Что станет целями атак врага и почему РФ начала бить по слогам и логистике.

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Новая тактика РФ - зачем враг наносит удары по складам и логистическим центрам / Коллаж: Главред

Читайте в материале

Почему Россия всё чаще применяет ракеты КНДР

Какие объекты стали главной целью новых атак

Насколько опасными стали модернизированные KN-23

Страна-агрессор Россия переходит к новому сценарию войны против Украины, сочетая массированные удары по гражданской инфраструктуре со все более активным применением северокорейских баллистических ракет. Под прицелом оказываются не только жилые дома, но и логистические центры, производственные предприятия, торговые склады и объекты, от которых зависит снабжение страны товарами.

Главред выяснил, в чем заключается новая тактика ударов России по Украине и в чем заключается опасность применения ракет KN-23.

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Почему удар по Радушному стал сигналом нового этапа войны

Первым проявлением новой тенденции стал удар по селу Радушное возле Кривого Рога 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, Россия впервые за долгое время использовала для атаки северокорейскую баллистическую ракету. Результатом удара стала гибель целой семьи, среди жертв были дети.

"По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи - таковы предварительные данные. Союз московских подонков с безумным режимом в Северной Корее существует ради ракет, ради северокорейского контингента и ради убийства наших украинских детей", - заявил Зеленский.

Почему вторая ракета KN-23 подтвердила низкую точность ударов

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что специалисты обнаружили воронку от падения еще одной северокорейской ракеты KN-23, которую Россия использовала во время обстрела Украины 30 июля.

"Первая ракета этого типа попала в частный дом в Радушном недалеко от Кривого Рога. Погибли шесть человек, среди них трое детей. Вторая KN-23 разорвалась в поле", - сообщил Власюк.

По его словам, расстояние между двумя местами падения составило примерно 3,5 километра, при этом в радиусе пяти километров не было никаких потенциальных военных объектов. Это, по его мнению, демонстрирует реальную точность примененной ракеты.

Власюк также обратил внимание, что KN-23 фактически является аналогом российского "Искандера" и содержит ряд одинаковых компонентов, в частности западного происхождения. Он подчеркнул, что использование этих ракет является еще одним доказательством глубокой зависимости России от военной поддержки Северной Кореи, а ответственность за гибель мирных жителей должны нести не только Москва и Пхеньян, но и все, кто помогает обходить санкции и обеспечивает поставки критически важных компонентов.

"Северокорейские ракеты убивают мирных жителей Украины так же, как и российские. И ответственность за это должны нести все, кто обеспечивает военное партнерство между Москвой и Пхеньяном", - подчеркнул он.

Какие новые цели выбрала Россия для воздушных атак

После ударов по жилым кварталам Россия одновременно атаковала и экономическую инфраструктуру Украины. В результате массированного ракетного обстрела в ночь на 5 августа были полностью или частично уничтожены крупнейший склад "Розетка" в Броварах, два складских комплекса и завод Epicentr Ceramic Corporation, логистический центр "Эпицентра" в Киеве, сортировочный центр "Новой почты", а также склады Novus, Fozzy Group, "Сильпо" и тепличный цветочный комплекс.

В компании "Эпицентр" сообщили, что из-за масштабов разрушений часть производства придётся переносить за пределы Украины.

"Уничтожены стратегические логистические мощности. Фактически утрачено одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине. В Калиновке погиб сотрудник компании, ещё трое получили ранения", - сообщили в компании.

Россия начала систематически уничтожать экономику Украины

Внештатный советник президента Сергей Бескрестнов считает, что война перешла в принципиально новую фазу, в которой главной целью становится украинская экономика и обеспечение гражданского населения.

"Война на изнурение вступила в следующую фазу. Враг атакует всё подряд: склады розничной торговли, продовольственные склады, логистические хабы, предприятия, склады строительных материалов", - заявил эксперт.

По его словам, противник уже не выбирает отдельные категории целей, а пытается максимально разрушить всю систему логистики, чтобы создать дефицит товаров и затруднить работу украинского бизнеса. Он прогнозирует, что Россия способна применять около ста баллистических ракет ежемесячно. Нынешнее увеличение интенсивности ударов он связывает с использованием накопленных резервов, однако после этого, по его убеждению, атаки продолжатся примерно в тех же темпах.

Смотрите видео с заявлением Бескрестнова:

Телеграм-канал Главред / Скриншот

Бескрестнов также пояснил, что российская разведка зачастую не нуждается в сложных технических средствах для определения целей. По его словам, враг нередко использует завербованных агентов, которые наблюдают за движением транспорта возле складов, фотографируют объекты, передают информацию российской стороне, после чего принимается решение о ракетном ударе.

"У кого есть бизнес, у кого есть склады, старайтесь диверсифицировать риски. Не создавайте больших скоплений транспорта, перестраивайте логистику, используйте небольшие склады. Это вопрос выживания", - призвал он.

ГУР предупреждает о развертывании нового ракетного подразделения КНДР

По информации Reuters со ссылкой на представителя украинской военной разведки Андрея Черняка, в Воронежской области России планируется разместить около 90 военнослужащих КНДР в составе 112-й ракетной бригады. Пхеньян уже передал России новую партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24 вместе с военными специалистами, а окончательные параметры будущей группировки должны быть согласованы в ходе переговоров на высшем уровне.

"Россия ожидает, что развертывание будет включать 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок", - сообщил Андрей Черняк.

В то же время, по его словам, пока неизвестно, какую именно функцию будут выполнять военные КНДР - будут ли они принимать непосредственное участие в боевом применении ракет или будут обеспечивать их техническое обслуживание и подготовку.

Черняк обратил внимание, что информация о новом развертывании совпадает с первыми за почти год подтвержденными случаями применения Россией северокорейских баллистических ракет. По его словам, именно ракеты из новой партии были использованы во время удара по селу Радушное в Днепропетровской области, где погибла семья с детьми.

"Удар на прошлой неделе стал первым зафиксированным случаем применения северокорейских баллистических ракет с августа 2025 года. Для атаки были использованы ракеты из новой партии в 40 единиц", - отметил представитель ГУР.

По данным военного источника Reuters, украинские радары во время этой атаки зафиксировали две характерные траектории полёта ракет KN-23 или KN-24 в направлении Кривого Рога. Собеседник агентства пояснил, что такая картина обычно свидетельствует о запуске четырех ракет. Окончательные выводы следствие сделает после завершения исследования обломков, однако источник выразил уверенность, что речь идет именно о северокорейском вооружении.

Источник также пояснил, что ракеты KN-23 обладают более мощной боевой частью и большей дальностью полета, чем российские ракеты комплекса "Искандер", хотя и уступают им в точности. Несмотря на это, именно баллистические ракеты остаются одной из самых сложных целей для украинской противовоздушной обороны.

На этом фоне старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Роб Ли считает, что расширение арсенала северокорейских ракет значительно повышает риски для Украины.

"Противоракетная оборона является одной из самых уязвимых точек Украины, поэтому любое увеличение количества баллистических ракет, с которыми ей приходится иметь дело, создаст еще больший вызов", - подчеркнул Роб Ли.

Аналитик добавил, что особую тревогу вызывает предстоящий зимний период, когда Россия традиционно пытается нанести массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. По его оценке, дополнительные поставки баллистических ракет из КНДР могут существенно усилить потенциал таких атак.

По оценке Андрея Черняка, с конца 2023 года по август 2025 года Северная Корея уже передала России около 150 ракет KN-23 и KN-24. Кроме того, на территории Курской области в настоящее время находятся примерно 9,5 тысячи северокорейских военнослужащих, хотя они пока не задействованы непосредственно в боевых действиях против Украины. Ранее президент Владимир Зеленский также сообщал, что Кремль рассчитывает получить от КНДР ещё до 30 тысяч военных, а в Воронежской области уже идёт подготовка к их приёму.

ГУР Минобороны / Инфографика: Главред

Как Украина будет реагировать на угрозу со стороны КНДР

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что любые северокорейские пусковые установки, которые Россия развернет для нанесения ударов по украинской территории, автоматически приобретут статус законных военных целей для Сил обороны Украины. По его словам, Киев внимательно следит за углублением военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и уже оценивает потенциальные риски, которые оно создает не только для Украины, но и для международной безопасности.

"Прежде всего, эти установки, если они будут развернуты в России, должны быть уничтожены. Они сразу становятся легитимной военной целью, и, соответственно, последует реакция наших военных", - заявил Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Киев уже располагает информацией об усилении военного взаимодействия между Россией и Северной Кореей. Он подчеркнул, что такое сотрудничество выходит далеко за рамки двусторонних отношений и создает новые вызовы для глобальной безопасности, прежде всего для стран Индо-Тихоокеанского региона. Именно поэтому Украина поддерживает постоянный диалог с государствами, которые также непосредственно заинтересованы в сдерживании военных амбиций Пхеньяна.

"Мы здесь поддерживаем контакт с нашими союзниками, такими как Япония и Южная Корея, для которых это взаимодействие создает реальные риски", - подчеркнул глава МИД.

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

В то же время Сибига отметил, что дипломатический ответ международного сообщества должен быть не менее жестким, чем военный. По его мнению, для противодействия расширению военного союза между Москвой и Пхеньяном необходимо усиливать санкционное давление, продолжать международную изоляцию северокорейского режима и координировать совместные действия партнеров с целью прекращения российской агрессии против Украины.

"Безусловно, необходимо усиление санкций, дальнейшая изоляция режима в Пхеньяне и объединение усилий международного сообщества для прекращения российской агрессии", - подчеркнул Андрей Сибига.

Чем ракеты KN-23 и KN-24 отличаются от российских "Искандеров" - характеристики ракет КНДР

Специалисты Министерства обороны Украины после лабораторного исследования обломков установили, что ракеты KN-23 и KN-24 обладают рядом уникальных конструктивных особенностей и не являются прямыми копиями российских "Искандеров".

Эксперты подтвердили специфическую геометрию корпуса, характерную только для северокорейских разработок, а также выявили семь ключевых конструктивных совпадений с фотографиями ракетных заводов КНДР.

В Минобороны отмечают, что, хотя ракеты создавались с использованием отдельных технологических решений "Искандера", Северная Корея существенно переработала конструкцию. При этом ракеты используют менее энергетическое топливо, имеют более мощные двигатели, а их производство осуществляется по технологиям примерно полувековой давности.

Вместе с тем военные инженеры обнаружили в системах управления многочисленные гражданские электронные компоненты западного производства, которые, вероятно, попали в КНДР в обход международных санкций. В Минобороны отмечают, что результаты этих исследований уже используются в качестве доказательной базы при расследовании военных преступлений и подготовке новых санкционных решений.

"Несмотря на использование устаревших технологий, эти ракеты, как и все другие баллистические средства, крайне неудобны для ПВО, поэтому представляют смертельную опасность для украинцев", - подчеркнули в ведомстве.

Балистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Как Россия модернизировала северокорейские ракеты

Японское издание Kyodo News со ссылкой на источники в украинской военной разведке сообщило, что Россия значительно повысила точность северокорейских ракет.

Если в 2024 году их отклонение от цели составляло от одного до трёх километров, то по состоянию на апрель 2026 года погрешность сократилась до 1–5 метров. Украинская разведка считает, что этого удалось добиться благодаря модернизации инерционной навигационной системы после анализа боевого применения ракет против Украины.

Кроме того, аналитики отмечают, что KN-23 и KN-24 способны лететь по нестандартным траекториям, что значительно затрудняет их перехват даже современными системами ПВО. За время использования этих ракет Россия уже применила не менее сотни таких боеприпасов, в результате чего около 170 человек погибли или были ранены.

В Kyodo также подчеркнули, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна создает долгосрочную угрозу не только Украине, но и безопасности Южной Кореи, Японии и всего региона Восточной Азии.

Почему Россия начала наносить ракетные удары по Украине с помощью ракет из КНДР

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объясняет активизацию использования KN-23 изменением расчетов российских военных после ударов Украины по российскому военно-промышленному комплексу.

"До наших активных ударов по их ВПК производство баллистических ракет держалось примерно на уровне 60 в месяц. После ударов эта цифра сократилась", - отметил Коваленко в эфире 24 канала.

По его словам, ранее Россия могла запускать десятки баллистических ракет за одну атаку, однако для этого ей пришлось использовать даже стратегический запас, который создавался на случай потенциальной войны с НАТО. По оценкам Коваленко, этот резерв составлял примерно 200–300 ракет, и теперь Кремль пытается его восстановить.

Именно поэтому, объясняет он, Москва все чаще использует модернизированные KN-23 вместо собственных "Искандеров". Это свидетельствует как о нежелании расходовать стратегический запас, так и об ограниченных возможностях российского производства.

"Они уже залезли в стратегический запас и не хотят использовать исключительно российские ракеты. Поэтому вынуждены использовать KN-23", - подчеркнул Коваленко.

ЦПД / Инфографика: Главред

Отдельно он прокомментировал механизм получения Россией северокорейских ракет. По его словам, ранее поставки осуществлялись в рамках стратегического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, а расчет мог производиться как ресурсами или деньгами, так и передачей технологий, прежде всего космических.

"Раньше это работало именно по такой схеме - в обмен на ресурсы, средства или технологии. Сейчас достоверной информации о новых договоренностях пока нет", - подытожил глава ЦПД.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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